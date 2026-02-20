    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSika AktievorwärtsNachrichten zu Sika

    Frische Jahreszahlen von: Umicore, Sika AG, Air Liquide, Danone & Anglo American

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Belgien: Umicore, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Jahreszahlen
    07:20 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Jahreszahlen

    Konjunkturdaten

    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 1/26
    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsätze 1/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
    14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (vorab)
    14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 12/25
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)


    ZeitLandRelev.Termin
    01:50USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    15:35USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    17:00USAUSAFOMC Mitglied Bostic Rede
    17:00Euro ZoneEURECB's Nagel speech
    18:05USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
    20:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    23:00USAUSAFed's Kugler speech
