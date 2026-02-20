Ihre wichtigsten Termine
Frische Jahreszahlen von: Umicore, Sika AG, Air Liquide, Danone & Anglo American
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Belgien: Umicore, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Jahreszahlen
07:20 Uhr, Frankreich: Air Liquide, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 1/26
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsätze 1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 1/26
08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (vorab)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 12/25
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:50 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15:35 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 16:00 EUR Consumer Confidence 17:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 17:00 EUR ECB's Nagel speech 18:05 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 20:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 23:00 USA Fed's Kugler speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|21.02. 09:30
|Webinar
|B2MS: Börsentag Frankfurt 2026
|21.02. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Urban Jäkle | Marktausblick und zwei erfolgreiche Strategien für 2026
|21.02. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Börsentag Frankfurt| Bulle & Bär im Visier live
