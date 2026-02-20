Frische Jahreszahlen von: Umicore, Sika AG, Air Liquide, Danone & Anglo American

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Air Liquide!

Konjunkturdaten

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 1/26

01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsätze 1/26

08:00 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 1/26

08:00 Uhr, Dänemark: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25

14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (vorab)

14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 12/25

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.02.2025 Zeit Land Relev. Termin 01:50 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15:35 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 16:00 EUR Consumer Confidence 17:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede 17:00 EUR ECB's Nagel speech 18:05 USA Fed-Mitglied Musalem spricht 20:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 23:00 USA Fed's Kugler speech



