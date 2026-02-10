    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari
    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari übertrifft Gewinnprognosen im Q4 2023.
    • Operatives Ergebnis für 2024: mindestens 2,93 Mrd. Euro.
    • Umsatz steigt trotz weniger Auslieferungen um 4 %.
    Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. So kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 662 Millionen gerechnet. Auch im laufenden Jahr dürfte der Schwung anhalten. Dann sollen es im Gesamtjahr mindestens 2,93 Milliarden operatives Ergebnis sein. Das wäre ein Plus von fast sechs Prozent und auch etwas mehr als die durchschnittliche Schätzung von Fachleuten. Die Aktie zog in Mailand nach der Mitteilung um 7,4 Prozent auf gut 302 Euro an.

    Der Umsatz legte im vierten Quartal um 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu, obwohl Ferrari wegen Rückgängen in Amerika und China mit 3.152 Autos 173 Fahrzeuge weniger auslieferte als ein Jahr zuvor. Zwar nahm der Konzern auch mit verkauften Autos mehr ein, vor allem aber gaben höhere Sponsoreneinnahmen und ein besseres Abschneiden des Formel-1-Rennsportteams Schub. Unterm Strich lag der Gewinn allerdings mit 381 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr wegen höherer Steuern und eines verschlechterten Finanzergebnisses./men/err/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Short
    331,83€
    Basispreis
    3,01
    Ask
    × 10,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    275,22€
    Basispreis
    3,00
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ferrari

    +7,93 %
    +9,06 %
    -12,71 %
    -21,35 %
    -35,61 %
    +13,74 %
    +63,85 %
    +833,67 %
    +526,77 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,00 % und einem Kurs von 305 auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 58,93 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -1,57 %/+47,64 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. So kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     