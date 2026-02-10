Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an
- Ferrari übertrifft Gewinnprognosen im Q4 2023.
- Operatives Ergebnis für 2024: mindestens 2,93 Mrd. Euro.
- Umsatz steigt trotz weniger Auslieferungen um 4 %.
MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. So kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 662 Millionen gerechnet. Auch im laufenden Jahr dürfte der Schwung anhalten. Dann sollen es im Gesamtjahr mindestens 2,93 Milliarden operatives Ergebnis sein. Das wäre ein Plus von fast sechs Prozent und auch etwas mehr als die durchschnittliche Schätzung von Fachleuten. Die Aktie zog in Mailand nach der Mitteilung um 7,4 Prozent auf gut 302 Euro an.
Der Umsatz legte im vierten Quartal um 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu, obwohl Ferrari wegen Rückgängen in Amerika und China mit 3.152 Autos 173 Fahrzeuge weniger auslieferte als ein Jahr zuvor. Zwar nahm der Konzern auch mit verkauften Autos mehr ein, vor allem aber gaben höhere Sponsoreneinnahmen und ein besseres Abschneiden des Formel-1-Rennsportteams Schub. Unterm Strich lag der Gewinn allerdings mit 381 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr wegen höherer Steuern und eines verschlechterten Finanzergebnisses./men/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,00 % und einem Kurs von 305 auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +9,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 58,93 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -1,57 %/+47,64 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nahezu halbiert - Jetzt macht Ferrari den Porsche und hier im Forum schrieb jeder, dass genau das niemals passieren wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Trump ist ein Freund Italiens aufgrund der rechten Regierung. Prima, dann kann er ja Mal etwas für Italien tun - z.B. Ferrari-Importe steuerlich begünstigen. Dann haben auch seine reichen Buddys etwas davon.
Kein Grund zur Panik , der Markt testet die 300 Euro Marke , auch Abtauchen bis ca 280 scheint unbedenklich - werde nachlegen .Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif