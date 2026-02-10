GOLDMAN SACHS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Bank an. Mit seinen Ergebnisprognosen bis 2028 sieht er sich um etwa 8 Prozent über dem Konsens. Hallam rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 26,08EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

