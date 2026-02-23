Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen-Updates von Hella, Tate & Lyle sowie frische US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q4-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
Konjunkturdaten
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeugerpreise 1/26
10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 2/26
10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 1/26
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 2/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 12/25
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig)
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26
