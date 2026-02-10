    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bahn legt erstes Tarifangebot in Gesprächen mit GDL vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bahn bietet 6% Gehaltserhöhung an.
    • GDL kritisiert Laufzeit von 30 Monaten als zu lang.
    • Verhandlungen laufen bis Freitag, GDL fordert 8%.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ein erstes Angebot vorgelegt. In Summe sieht dieses 6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten vor, wie das Unternehmen mitteilte. Die Laufzeit läge demnach bei 30 Monaten. 3,8 Prozent sollen den Angaben zufolge als Entgelterhöhung in zwei Schritten kommen. Die übrigen 2,2 Prozent erfolgten der Bahn zufolge über sogenannte Strukturanpassungen im Tarifsystem.

    Konkret gehe es dabei um die von der GDL geforderte Einführung einer weiteren Tarifstufe. Außerdem bietet die Bahn eine Einmalzahlung von 400 Euro. "Das ist ein gutes und sehr weitreichendes Angebot", teilte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler mit. "Wir bilden Kernforderungen der GDL ab und senden damit ein klares Signal für weitere Verhandlungen: Eine Einigung am Tisch ist möglich."

    GDL: Verhandlungsgrundlage für weitere Gespräche

    GDL-Chef Mario Reiß kritisierte die Offerte hingegen als zu niedrig. "Auf dem Papier mag das zunächst nach Bewegung aussehen", teilte er mit. "Entscheidend ist jedoch die konkrete Ausgestaltung - insbesondere die vorgesehene Laufzeit von zweieinhalb Jahren." In dieser Betrachtung relativiere sich die Zahl deutlich.

    Gleichwohl erkannte die Gewerkschaft das Angebot als Verhandlungsgrundlage für die weiteren Gespräche an. "Für uns kommt es jetzt darauf an, die kommenden Verhandlungstage intensiv zu nutzen und an den inhaltlich entscheidenden Punkten nachzuschärfen", betonte Reiß. Die aktuelle Verhandlungsrunde ist noch bis einschließlich Freitag angesetzt.

    Die GDL fordert in den Verhandlungen bisher unter anderem 8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen, etwa mit der Einführung der neuen Tarifstufe. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll aber zwölf Monate betragen. Arbeitskämpfe, die sich auf den Bahnverkehr in Deutschland auswirken dürften, sind erst ab März möglich./maa/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
