    Commerzbank verdient mehr als gedacht - Höhere Dividende und Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank übertrifft Gewinnziel mit 2,63 Mrd. Euro.
    • Dividende steigt von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie.
    • 2,7 Mrd. Euro Kapitalrückgabe, Aktienrückkauf geplant.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat im abgelaufenen Jahr ihr eigenes Gewinnziel übertroffen. Trotz Sonderkosten für den Abbau tausender Stellen lag der Überschuss bei 2,63 Milliarden Euro und verfehlte damit nur knapp den Vorjahreswert von 2,68 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern überraschend am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Vorstandschefin Bettina Orlopp hatte ihr Gewinnziel im Sommer auf etwa 2,5 Milliarden angehoben. Die Dividende soll nun von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie steigen. Zudem will die Bank bis zu 540 Millionen Euro in einen weiteren Aktienrückkauf stecken. Mit Jahresgewinn und Dividende übertraf die Commerzbank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    "Insgesamt geben wir 2,7 Milliarden Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten", sagte Orlopp. In der Summe ist ein Aktienrückkauf von 1 Milliarde Euro aus dem vergangenen Jahr eingerechnet. Ihre kompletten Jahreszahlen will die Commerzbank wie geplant an diesem Mittwoch (11. Februar) veröffentlichen.

    Die Aktien der Commerzbank gerieten auf die Nachrichten hin zunächst etwas unter Druck, berappelten sich dann aber. Zuletzt notierten mit plus einem Prozent etwas über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Zahlen./stw/mis

    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 25.018 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,83 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -17,17 %/+4,91 % bedeutet.




