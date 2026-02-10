BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Der Sorgen über die Folgen des hohen Goldpreises auf die Margen des Luxusgüterkonzerns wögen schwer, schrieb Luca Solca am Montagabend. Die Risiken seien aber nicht nur hinlänglich im Aktienkurs eingepreist, sondern ein hoher Goldpreis sei auch beherrschbar./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 174,0EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.