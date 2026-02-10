DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vodafone von 120 auf 130 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal des Telekomkonzerns seien ohne Überraschungen ausgefallen, schrieb Matthias Volkert am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Er passte seine Prognosen leicht nach oben an./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1,305EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



