DZ BANK stuft VODAFONE auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vodafone von 120 auf 130 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal des Telekomkonzerns seien ohne Überraschungen ausgefallen, schrieb Matthias Volkert am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Er passte seine Prognosen leicht nach oben an./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1,305EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Matthias Volkert
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
