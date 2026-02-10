    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    Salzgitter Aktie: Vorläufige Zahlen 2025 & Ausblick 2026

    Trotz rückläufiger Kennzahlen 2025 blickt die Salzgitter AG mit vorsichtigem Optimismus auf 2026 und setzt auf höhere Erträge sowie Impulse aus handelspolitischen Maßnahmen.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Umsatz von 9,0 Mrd. €, was niedriger ist als das Vorjahr mit 10,0 Mrd. €
    • Das EBITDA für 2025 lag bei 376 Mio. €, deutlich unter dem Vorjahreswert von 445 Mio. €, und das Vorsteuerergebnis (EBT) betrug -28 Mio. €, besser als die Prognosen
    • Das Ergebnis wurde durch einen Beitrag von 180 Mio. € aus der Beteiligung an der Aurubis AG beeinflusst, insbesondere im vierten Quartal durch Bewertungseffekte aus Metallpreisschwankungen
    • Für 2026 erwartet die Salzgitter AG einen Umsatz von rund 9,5 Mrd. €, ein EBITDA zwischen 500 Mio. € und 600 Mio. €, sowie ein Vorsteuerergebnis zwischen 75 Mio. € und 175 Mio. €
    • Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt angespannt, öffentliche Investitionsprogramme führen noch nicht zu einer deutlichen Belebung, positive Impulse erwartet man durch EU-Handelsschutzmaßnahmen
    • Die Prognose für 2026 basiert auf bereinigten Steuerungskennzahlen, wobei Effekte aus der Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe ausgeklammert werden, um Schwankungen zu minimieren

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Salzgitter ist am 23.03.2026.

    Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,02 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 49,08EUR das entspricht einem Plus von +5,21 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.170,74PKT (+0,33 %).


    Salzgitter

    -2,34 %
    +14,06 %
    +14,16 %
    +85,95 %
    +188,71 %
    +38,92 %
    +141,14 %
    +196,83 %
    +8.241,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
