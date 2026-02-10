Börsen Update
Börsen Update Europa - 10.02. - FTSE Athex 20 stark +2,45 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.966,24 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Symrise +4,43 %, BASF +3,58 %, Zalando +1,96 %
Flop-Werte: Allianz -2,58 %, Deutsche Boerse -1,70 %, Hannover Rueck -1,50 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 31.875,82 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, Lanxess +8,26 %, Evonik Industries +5,22 %
Flop-Werte: IONOS Group -8,81 %, AUTO1 Group -5,94 %, TeamViewer -5,50 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.622,45 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, SMA Solar Technology +5,83 %, Kontron +3,17 %
Flop-Werte: IONOS Group -8,81 %, TeamViewer -5,50 %, Nordex -4,45 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.063,36 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Ferrari +10,33 %, BASF +3,58 %, Adyen Parts Sociales +2,11 %
Flop-Werte: AXA -3,28 %, Prosus Registered (N) -2,60 %, Allianz -2,58 %
Der ATX steht bei 5.750,86 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Lenzing +2,42 %, OMV +2,34 %, Wienerberger +2,05 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,64 %, UNIQA Insurance Group -2,05 %, DO & CO -1,80 %
Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 13.517,66 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Sika +1,30 %, Partners Group Holding +1,17 %, CIE Financiere Richemont +1,09 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -2,52 %, Swiss Re -0,95 %, Holcim -0,86 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.329,22 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Kering +6,11 %, Hermes International +1,64 %, Stellantis +1,51 %
Flop-Werte: AXA -3,28 %, Eiffage -2,85 %, Capgemini -1,71 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 3.144,61 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,82 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,36 %, SKF (B) +0,85 %
Flop-Werte: Telia Company -0,63 %, SSAB Registered (A) -0,56 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,51 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.860,00 PKT und steigt um +2,45 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +4,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,94 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,41 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,33 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.