Börsen Update Europa - 10.02. - FTSE Athex 20 stark +2,45 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 31.875,82 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, Lanxess +8,26 %, Evonik Industries +5,22 % Flop-Werte: IONOS Group -8,81 %, AUTO1 Group -5,94 %, TeamViewer -5,50 %

Der DAX bewegt sich bei 24.966,24 PKT und fällt um -0,23 %. Top-Werte: Symrise +4,43 %, BASF +3,58 %, Zalando +1,96 % Flop-Werte: Allianz -2,58 %, Deutsche Boerse -1,70 %, Hannover Rueck -1,50 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.622,45 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, SMA Solar Technology +5,83 %, Kontron +3,17 %

Flop-Werte: IONOS Group -8,81 %, TeamViewer -5,50 %, Nordex -4,45 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.063,36 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Ferrari +10,33 %, BASF +3,58 %, Adyen Parts Sociales +2,11 %

Flop-Werte: AXA -3,28 %, Prosus Registered (N) -2,60 %, Allianz -2,58 %

Der ATX steht bei 5.750,86 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Lenzing +2,42 %, OMV +2,34 %, Wienerberger +2,05 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,64 %, UNIQA Insurance Group -2,05 %, DO & CO -1,80 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 13.517,66 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Sika +1,30 %, Partners Group Holding +1,17 %, CIE Financiere Richemont +1,09 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -2,52 %, Swiss Re -0,95 %, Holcim -0,86 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.329,22 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Kering +6,11 %, Hermes International +1,64 %, Stellantis +1,51 %

Flop-Werte: AXA -3,28 %, Eiffage -2,85 %, Capgemini -1,71 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:57:24) bei 3.144,61 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,82 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,36 %, SKF (B) +0,85 %

Flop-Werte: Telia Company -0,63 %, SSAB Registered (A) -0,56 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,51 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.860,00 PKT und steigt um +2,45 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +4,13 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,94 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,41 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,33 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %