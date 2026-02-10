    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsS&P Global AktievorwärtsNachrichten zu S&P Global

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    S&P Global Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 10.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die S&P Global Aktie bisher Verluste von -16,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der S&P Global Aktie.

    Besonders beachtet! - S&P Global Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 10.02.2026

    S&P Global ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, bekannt für seine Kreditratings und Marktanalysen. Es bietet umfassende Datenlösungen und Benchmarks, die Transparenz und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Moody's, Fitch Ratings, Bloomberg und Thomson Reuters. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und umfassende Datenbanken.

    S&P Global aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.02.2026

    Die S&P Global Aktie ist bisher um -16,67 % auf 310,70 gefallen. Das sind -62,15  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der S&P Global Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.523,34€
    Basispreis
    4,80
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.440,00€
    Basispreis
    4,53
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten S&P Global Aktionäre einen Verlust von -28,77 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die S&P Global Aktie damit um -31,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,31 %. Im Jahr 2026 gab es für S&P Global bisher ein Minus von -31,51 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    S&P Global Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -31,68 %
    1 Monat -34,31 %
    3 Monate -28,77 %
    1 Jahr -39,52 %

    Informationen zur S&P Global Aktie

    Es gibt 303 Mio. S&P Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,47 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, London Stock Exchange Group und Co.

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,28 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -4,57 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -8,37 %.

    S&P Global Aktie jetzt kaufen?


    Ob die S&P Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    S&P Global

    -15,78 %
    -30,94 %
    -33,65 %
    -28,40 %
    -39,61 %
    +13,09 %
    +39,29 %
    +408,20 %
    +375,40 %
    ISIN:US78409V1044WKN:A2AHZ7



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! S&P Global Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 10.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die S&P Global Aktie bisher Verluste von -16,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der S&P Global Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     