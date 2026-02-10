S&P Global Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 10.02.2026

Die S&P Global Aktie ist bisher um -16,67 % auf 310,70€ gefallen. Das sind -62,15 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der S&P Global Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

S&P Global ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, bekannt für seine Kreditratings und Marktanalysen. Es bietet umfassende Datenlösungen und Benchmarks, die Transparenz und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Moody's, Fitch Ratings, Bloomberg und Thomson Reuters. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und umfassende Datenbanken.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten S&P Global Aktionäre einen Verlust von -28,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die S&P Global Aktie damit um -31,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,31 %. Im Jahr 2026 gab es für S&P Global bisher ein Minus von -31,51 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

S&P Global Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,68 % 1 Monat -34,31 % 3 Monate -28,77 % 1 Jahr -39,52 %

Informationen zur S&P Global Aktie

Es gibt 303 Mio. S&P Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,47 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, London Stock Exchange Group und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,28 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -4,57 %. MSCI Registered (A) notiert im Minus, mit -8,37 %.

S&P Global Aktie jetzt kaufen?

Ob die S&P Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.