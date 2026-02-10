ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FSE: K8J0) – Investoren üben Optionsscheine im Wert von 1.212.704 Dollar aus

Vancouver, Kanada – 10. Februar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FSE: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass Investoren seit dem 30. November 2025 6.104.400 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von 1.212.704 Dollar ausgeübt haben.

Mit dem Abschluss der am 30. Dezember 2025 bekannt gegebenen Finanzierung in Höhe von 9.450.000 Dollar und der Ausübung dieser Optionsscheine wird die Bilanz des Unternehmens weiter gestärkt. Der Erlös wird für Explorationsarbeiten im Rahmen des Antimonprojekts Bald Hill und als Betriebskapital verwendet werden.

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte von über 700 m Länge umrissen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, beträgt in etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.