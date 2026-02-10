Pan American Energy informiert über sein Winterbohrprogramm 2026

10. Februar 2026 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Pläne für sein Winter-Diamantbohrprogramm 2026 in seinem Projekt Tharsis (das „Projekt“) in den kanadischen Nordwest-Territorien bekannt zu geben.

Mit dem bevorstehenden Bohrprogramm bietet sich dem Unternehmen erstmals die Gelegenheit, im Projekt Tharsis Zielzonen im Untergrund direkt zu erkunden. Geplant ist die Umsetzung eines Explorationskonzepts zur Auffindung von Seltenerdmetallen („REE“), Niob („Nb“) und Yttrium („Y“), das durch geophysikalische Messungen, obertägige Probenahmen und Daten aus früheren Feldarbeiten gestützt wird. Die Bohrungen werden sich auf Zielzonen hoher Priorität konzentrieren, in denen potenzielle Karbonatitkörper vermutet werden, die mit einem großen, gut definierten alkalischen Intrusionssystem in Verbindung stehen.

Yttrium („Y“) ist aufgrund seiner Bedeutung für den Verteidigungs-, Luftfahrt- und Energiesektor der Vereinigten Staaten, wo es in Hochleistungslegierungen, Lasern und Hochleistungskeramik verwendet wird, in der Liste der kritischen Mineralien 2025 und 2026 des U.S. Geological Survey aufgeführt. Die Lieferketten für Yttrium sind nach wie vor stark auf Übersee konzentriert, insbesondere auf China, was die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dazu veranlasst hat, Strategien auszuarbeiten und Partnerschaften zu sondieren, um die Versorgung entsprechend zu diversifizieren und die heimischen Produktionskapazitäten zu stärken. Der jüngste internationale Dialog auf der „Critical Minerals Ministerial“ spiegelt das weltweit verstärkte Interesse an der Sicherung zuverlässiger Quellen für kritische Elemente wider. Überall finden Initiativen zum Ausbau der Vorräte und zum Aufbau resilienter Lieferketten außerhalb der dominierenden ausländischen Lieferanten statt. Niob („Nb“) spielt eine ähnlich strategische Rolle, da seine Eigenschaften für hochfeste Stähle und Superlegierungen, wie sie von militärischen Plattformen, Energieinfrastruktureinrichtungen und modernen Technologien verwendet werden, unerlässlich sind. Das Mineral ist in puncto Versorgung mit einer vergleichsweise hohen Risikodynamik konfrontiert, welche die Notwendigkeit einer Ausweitung der nordamerikanischen Produktion und einer entsprechenden Diversifizierung der Lieferkette unterstreicht.[i]