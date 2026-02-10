Datavault AI fasst das ereignisreiche Super Bowl LX-Wochenende mit NFL-Alumni, Live-ADIO(R)-Aktivierungen, DVHOLO(TM) und Tokenisierung zusammen

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA”), gab heute die erfolgreiche Durchführung mehrerer öffentlichkeitswirksamer Aktionen während des Super Bowl LX-Wochenendes bekannt, darunter eine strategische Partnerschaft mit NFL Alumni im Gesundheitsbereich, die Teilnahme an der nationalen Radio Row und Live-Demonstrationen seiner proprietären Technologien, darunter ADIO, DVHOLO und tokenisierte digitale Assets.

Während des gesamten Super Bowl-Wochenendes war Datavault AI bei Radio Row als realer Praxistest für seine Plattformen für Datenübertragung über Ton und immersives Engagement im Einsatz. Die Technologien des Unternehmens wurden aktiv in Live-Umgebungen eingesetzt und demonstrierten, wie authentifiziertes Publikumsengagement, digitale Berechtigungsnachweise und tokenisierte Inhalte in großem Maßstab erfasst, verifiziert und monetarisiert werden können.

Radio Row & Super Bowl-Aktivierungen

Datavault AI nahm an einer Reihe von Medien- und Technologieaktivierungen vor Ort in Radio Row teil und interagierte mit Sportlern, Rundfunkanstalten, Fans und Partnern wie SiriusXM, CBS Sports, Football Meets Football, NFL Alumni Health, Raiders Podcast Network, Ryan Ripkin Show usw. Mithilfe der ADIO-Ultraschall-Datenübertragung ermöglichte das Unternehmen eine Echtzeit-Interaktion mit dem Publikum und stellte damit seine Fähigkeit unter Beweis, ein innovatives immersives Erlebnis zu schaffen.

Gleichzeitig präsentierte Datavault seine holografische und immersive Visualisierungsplattform DVHOLO und festigte damit seine Position an der Schnittstelle zwischen Live-Events, digitaler Identität und Fanbindung der nächsten Generation.

Partnerschaft mit NFL Alumni Health

Ein zentraler Höhepunkt des Wochenendes war die Zusammenarbeit von Datavault AI mit NFL Alumni Health, bei der Technologie mit Initiativen in den Bereichen Gemeinschaft, Wellness und Vermächtnis rund um das Super Bowl-Wochenende und damit verbundene Veranstaltungen in Einklang gebracht wurde. Dabei zeigte die Technologie von Datavault AI bedeutende Auswirkungen in der Praxis innerhalb der NFL Alumni-Community. Im Rahmen der Partnerschaft mit NFL Alumni und NFL Alumni Health verstärkte die ADIO-Technologie von Datavault AI, die Daten über Ton überträgt, wichtige Sicherheitsmeldungen und das dynamische Engagement bei Community-bezogenen Gesundheitsaktivitäten.

Billy Davis, zweifacher Super Bowl-Champion mit den Dallas Cowboys und Baltimore Ravens und Co-Direktor von NFL Alumni Health, hob den Wert der Zusammenarbeit hervor und erklärte: „Als gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von NFL-Alumni und ihren Gemeinden einsetzt, haben wir erkannt, wie wichtig es ist, mit der U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) und Datavault AI zusammenzuarbeiten, um diese wichtige, lebensrettende Botschaft zu vermitteln. Die Technologie verbessert die Einbindung des Publikums, indem sie sicherstellt, dass öffentliche Sicherheitsdurchsagen die Menschen in Echtzeit erreichen, und unterstreicht damit unser Engagement für das Wohlergehen unserer Alumni und der breiteren Gemeinschaft.“

Datavault AI trug zusätzlich dazu bei, das Bewusstsein für die Gesundheits-, Wellness-, Pflege- und Bildungsinitiative der NFL Alumni zu schärfen, indem es Botschaften im Zusammenhang mit den Gesundheitsprogrammen der NFL Alumni verbreitete – darunter Initiativen in Zusammenarbeit mit der AARP und deren Pflege-Ressourcen „Life Reimagined“. Öffentliche Bekanntmachungen wurden einem Publikum in gut sichtbaren Umgebungen präsentiert und unterstrichen die Bedeutung von gesundem Altern, Pflege und langfristiger Wellness-Planung für ehemalige Spieler und ihre Gemeinden. Diese Aktivitäten ergänzten die umfassenderen Bemühungen der NFL Alumni, wie beispielsweise das Huddle for Health Symposium mit Hall of Fame-Spielern und Pflegeexperten der AARP, indem sie die Reichweite erweiterten und das Bewusstsein während einer der größten Sportwochen des Jahres stärkten. Damit wurde gezeigt, wie Technologie das Engagement der Gemeinschaft, die Aufklärung und den Zugang zu wichtigen Ressourcen in großem Maßstab unterstützen kann.

Im Rahmen seiner verstärkten Bemühungen um mehr Sichtbarkeit und Engagement während der Super Bowl LX-Woche nutzte Datavault AI die Plattform von Mark Kerr, einem mehrfachen UFC-Schwergewichts-Turniersieger und bekannten Sportmedienvertreter, um die Technologie und Mission des Unternehmens zu bewerben, darunter auch seinen Ansatz in Bezug auf digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit Name, Bild und Ähnlichkeit (NIL) von Sportlern. Kerr vertrat Datavault AI in mehreren hochkarätigen Medienauftritten bei Radio Row und auf Plattformen wie ESPN, 4th & 1 with Cam Newton, Knockout Radio, Vetted Conversations und Threads, wo er darüber sprach, wie die Technologie von Datavault AI Sportlern die Möglichkeit gibt, ihre digitalen Identitäten und NIL-Assets zu kontrollieren und sicher zu monetarisieren, und die laufenden Bemühungen des Unternehmens im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit Sports Illustrated im Bereich digitale Assets hervorhob.

„Diese Aktivierungen gingen über eine reine Demonstration hinaus und spiegelten die reale Umsetzung wider“, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. „Das Super-Bowl-Wochenende bot uns die Gelegenheit, unsere Plattformen in einer der anspruchsvollsten Live-Event-Umgebungen zusammen mit NFL Alumni zu validieren und gleichzeitig zu veranschaulichen, wie Daten, Identität und Engagement nahezu in Echtzeit zusammenlaufen können.“

Ausblick

Die Dynamik aus Radio Row und dem Super Bowl-Wochenende baut auf der wachsenden Pipeline von Datavault AI für Live-Events, Sport und Medien auf. Das Unternehmen treibt seine Mission weiter voran, den Wert von Daten durch KI, Tokenisierung und sichere digitale Infrastruktur zu erschließen – nicht nur in der Theorie, sondern auch in realen Umgebungen, in denen Größe und Leistung eine Rolle spielen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AITM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Science und Data Science. Der Geschäftsbereich Acoustic Science von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Audioübertragung mit IP-Schutz für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing-Systemen, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher an unveränderliche Metadatenobjekte angehängt werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „dürften“, „könnten“, „werden“, „sollen“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „gegebenenfalls“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „projizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, den Zeitpunkt, den Umfang und den erwarteten Nutzen der Aktivitäten und Maßnahmen von Datavault AI zur Kundenbindung und -ansprache sowie den erwarteten Nutzen der kommerziellen Partnerschaften und/oder Kooperationen von Datavault AI, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zusammenarbeit mit Sports Illustrated, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

Wir besitzen oder haben Rechte zur Nutzung verschiedener Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die durch geltende Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Diese Pressemitteilung enthält auch Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte anderer Unternehmen, die nach unserem Kenntnisstand im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber stehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden bestimmte Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise ohne die Symbole und angegeben. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass unsere Rechte oder die Rechte der jeweiligen Lizenzgeber an diesen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechten nicht im vollen Umfang des geltenden Rechts geltend gemacht werden. Wir beabsichtigen nicht, durch die Verwendung oder Darstellung von Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken oder Urheberrechten anderer Parteien eine Beziehung zu diesen anderen Parteien oder eine Billigung oder Förderung durch diese anderen Parteien zu vermitteln, und eine solche Verwendung oder Darstellung sollte auch nicht so ausgelegt werden.

Kontakt für Medien:

ir@dvlt.ai

QUELLE: Datavault AI Inc

