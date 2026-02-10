    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    Basketball-Superstar Kevin Durant wird das „New Face of Legs" in CeraVes neuester Kampagne „Moisturise Like a Derm"

    Basketball-Superstar Kevin Durant wird das „New Face of Legs" in CeraVes neuester Kampagne „Moisturise Like a Derm"
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    Die Social-First-Edutainment-Kampagne fördert die Ganzkörper-Hautgesundheit und hebt CeraVes Lösungen für häufige Hautprobleme hervor

    NEW YORK, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, die von Dermatologen weltweit empfohlene Feuchtigkeitsmarke Nr. 1, hat heute den Start seiner neuesten globalen Kampagne „Moisturise Like a Derm" mit dem Basketball-Superstar Kevin Durant (KD) angekündigt. CeraVe hat erkannt, dass die Haut des Körpers oft vernachlässigt wird, obwohl sie bis zu zweimal trockener ist als die Gesichtshaut. Deshalb hat sich CeraVe mit der Basketball-Ikone zusammengetan, um mit der bei Fans beliebten CeraVe Feuchtigkeitscreme die Bedeutung von Feuchtigkeit für den ganzen Körper zu unterstreichen. Da 87% der Dermatologen der Meinung sind, dass die Feuchtigkeitspflege für den Körper genauso wichtig ist wie die Gesichtspflege1, nutzt CeraVe Durants authentische Erfahrung mit trockener Haut, um zu demonstrieren, dass die von Dermatologen entwickelten Formeln der Marke hervorragende Lösungen für alle Hauttypen bieten.

    CeraVe hat sich mit Durant zusammengetan, um „Hautunfälle" zu entstigmatisieren – jene viralen, unerwarteten Momente, in denen vernachlässigte, trockene Haut der Welt offenbart wird. Durant ist ein Superstar auf dem Platz, der in der Vergangenheit für seine mangelnde Feuchtigkeitspflege kritisiert wurde. Seine eigene trockene Haut hat sich in den sozialen Netzwerken viral verbreitet und macht ihn zu einer authentischen Stimme für diese globale Initiative. Diese disruptive Social-First-Kampagne verfolgte einen fesselnden „Edutainment"-Ansatz durch die Zusammenarbeit mit Influencern und zertifizierten Dermatologen und nutzte die Hautbarriere-Kompetenz von CeraVe, um ein virales Meme in eine Meisterklasse für klinische Hydratation und dermatologische Gesundheit zu verwandeln.

    The Lay Up
    Um einen echten kulturellen Moment auszulösen, begann die Kampagne mit einer Reihe von viralen „Tease"-Momenten, die das Publikum zur Teilnahme und zu Spekulationen anregen sollten. Die Kampagne begann damit, dass Kevin Durant in den sozialen Medien auf virale „gemeine Tweets" über seine trockene Haut einging. Ehrliche Paparazzi-Fotos von Durant im Fitnessstudio, auf denen er mit der CeraVe Feuchtigkeitscreme zu sehen ist, sorgten im Internet für Aufregung. Sportkommentatoren und Fans kommentierten sein neues Engagement für die Hautpflege. Wie es sich für CeraVe gehört, beteiligten sich auch zertifizierte Dermatologen und „Skinfluencer" an der Konversation, um das virale Geplänkel in wertvolle Lektionen über die Wissenschaft hinter der Überlegenheit der CeraVe Feuchtigkeitscreme zu verwandeln, die dank der markentypischen drei hautidentischen Ceramide und der MVE-Technologie über 48 Stunden Feuchtigkeit spendet.

    Die Social-First-Edutainment-Kampagne fördert die Ganzkörper-Hautgesundheit und hebt CeraVes Lösungen für häufige Hautprobleme hervor

NEW YORK, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, die von Dermatologen weltweit empfohlene Feuchtigkeitsmarke Nr. 1, hat heute den Start seiner neuesten globalen Kampagne „Moisturise Like a Derm" mit dem Basketball-Superstar Kevin Durant (KD) angekündigt.
