Kassenärzte für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
- Gassen fordert höhere Steuern auf Tabak und Alkohol.
- Mehreinnahmen sollen gezielt in Gesundheitssektor fließen.
- Skepsis gegenüber SPD-Vorschlägen zur Gesundheitsabgabe.
BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um eine Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung wirbt Kassenärzte-Chef Andreas Gassen für höhere Steuern auf Tabak, Alkohol und stark gezuckerte Getränke. Hier gebe es eine konkrete Abhängigkeit zwischen Verhalten und der Finanzierung der Versorgung, sagte er in Berlin. Die Mehreinnahmen sollte dann gezielt in den Gesundheitssektor fließen. Gassen sprach etwa von denkbaren zwei Euro mehr für eine Zigarettenschachtel oder für eine Flasche Wein.
"Dadurch wird keiner in die Verelendung gestoßen", erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Im Zweifel habe es auch noch einen vorbeugenden Aspekt. "Es wird niemand begründen können, was an Tabakkonsum positiv ist, außer dass man damit Geld verdienen kann." Gleiches gelte für Alkohol. Eine Zuckersteuer gebe es in vielen Ländern. "Wer sagt, das ist mir dann zu teuer - noch besser."
Vorschläge für Einsparungen
Eine Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer gehört zu Vorschlägen der KBV für die Beratungen einer Kommission zur Finanzierung der Krankenversorgung, die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eingesetzt hat. Das größte Entlastungspotenzial sieht die KBV demnach darin, versicherungsfremde Leistungen durch Steuermittel zu finanzieren. Gassen äußerte sich skeptisch zu SPD-Vorschlägen für eine Gesundheitsabgabe auf Miet- und Kapitaleinkünfte. So stellten sich Fragen, wenn eine Immobilie einem Privatversicherten gehöre. "Warum sollte der die gesetzliche Krankenversicherung subventionieren?"/sam/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Philip Morris International Aktie
Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 152,9 auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Philip Morris International Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Philip Morris International bezifferte sich zuletzt auf 236,80 Mrd..
Philip Morris International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Philip Morris International - A0NDBJ - US7181721090
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Philip Morris International. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
War für die Aktionäre der Philip Morris super Deal.....
Besprechung von heute, aktuelle Zahlenlage:
Wo ist denn euer "Klimageld" was euch als Ausgleich für die (mehrfache) Erhöhung der CO2 Steuer versprochen wurde ???
Diese ReGIERung haut euer Steuergeld in der ganzen Welt für völlig sinnlose (und/oder korrupte) Projekte raus !