Plusvisionen-Analyse KI und die Börse - wie es um Aixtron, Oracle, Micron oder Accenture bestellt ist KI pfügt die Börse um. Wer werden die Gewinn, wer die Verlierer sein. Jüngst sind Oracle, Salesforce, SAP oder Microsoft unter Druck geraten. Was ist mit Chip-Maschinenbauern wie Aixtron?



