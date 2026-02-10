Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse
- Salzgitter rechnet mit leichter wirtschaftlicher Verbesserung.
- Lage in Deutschland bleibt angespannt, kaum Belebung.
- Umsatz 2026: 9,5 Mrd. Euro, Ebitda-Ziel: 500-600 Mio. Euro.
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet im laufenden Jahr insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von Eckzahlen mit. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken. Die Aktie gab zuletzt um mehr als drei Prozent nach.
2026 erwartet Salzgitter einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, nach 9 Milliarden im Vorjahr. Analysten haben mehr auf ihren Zetteln. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich von 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 500 bis 600 Millionen verbessern. Für das Vorsteuerergebnis peilt das Unternehmen 75 bis 175 Millionen Euro an. 2025 konnte Salzgitter den Verlust vor Steuern mit 28 Millionen deutlich eindämmen. In den Prognosen für das laufende Jahr wird die Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.
Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für 2025 am 23. März vorlegen./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 53,00 auf Tradegate (10. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +16,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -48,28 %/+14,94 % bedeutet.
HKM wird das erste grüne Stahlwerk in Deutschland.
HKM darf den neuen Panzerstahl erstellen.
HKM wird ab ca.29 1-1,5 Millionen Tonnen Rüstungsstahl erstellen wo eine Gewinnmarge von 40% drin ist.
Salzgitter wird dann eine von zwei Anbietern in Europa sein die Rüstungsstahl erstellen und anbieten.
Aktuell steht Salzgitter vor einer rosigen Zukunft.
Analyse:
Der übergeordnete Trend ist aufwärts (steigende Struktur, impulsiver Anstieg), zuletzt ein scharfer Rücksetzer und anschließender Reclaim in Richtung der vorherigen Widerstandszone um ~52EUR. Das Setup ist grundsätzlich bullisch, aber nach dem Impuls ist ein Pullback-Buy (Breakout → Rücklauf → Bestätigung) die robusteste Variante.
Wichtige Zonen
Trigger-/Bestätigungszone: 49,50–52,20EUR (Reclaim/Breakout-Hold, Setup wird aktiv)
Pullback-/Demand-Zone 1: 46,80–48,60EUR (Struktur + Fibo-Cluster)
Pullback-/Demand-Zone 2: 43,20–44,20EUR (tiefer Struktur-Support; last line)
Widerstand 1: 58,00–60,50EUR
Widerstand 2: 64,00–68,50EUR
Extension: 72,00–88,00EUR (nur bei klarer Fortsetzung)
Chart:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260206143118-c33278acc776b98276dd46b0270fc340608a87824cdee434f.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
Der Typ ist allen Über. Der wird natürlich rechtzeitig bei so 45 Euro alles seine Puts mit gigantischen Gewinn verkauft haben und schreibt als nächstes, das er wieder long ist. An so eine Leistung kommt man als Normalo nie heran. Man muss einfach akzeptieren, das einem Leute wie NickelChrome geistig total überlegen sind.