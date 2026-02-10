    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Rheinmetall, Astrazeneca, Novo Nordisk & Teamviewer - Analystenstimmen des Tages

    Rheinmetall, Astrazeneca, Novo Nordisk und Teamviewer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs: Teamviewer auf "Neutral" belassen.
    • Bernstein: Rheinmetall-Kursziel auf 2050 Euro angehoben.
    • UBS: Astrazeneca mit "Buy" nach soliden Quartalszahlen.
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Goldman Sachs stuft Teamviewer auf "Neutral"

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens.

    Bernstein Research hebt das Kursziel für Rheinmetall an

    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine gute Gelegenheit. Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der Dax-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen.

    UBS stuft Astrazeneca auf "Buy"

    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16300 Pence (187,36 Euro) auf "Buy" belassen. Der britische Pharmakonzern habe auf breiter Front solide abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstumsziel des Unternehmens für das laufende Jahr habe seine Schätzung übertroffen.

    Barclays stuft Novo Nordisk auf "Equal Weight"

    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen (48,18 Euro) auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon schrieb am Montagabend von ermutigenden Verabreichungsdaten des Medikaments Wegovy gegen Übergewicht. Dies umso mehr, als die echte Nachfrage höher sein dürfte als die von Verschreibungsdaten erfasste.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

