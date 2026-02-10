    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Stagnation an US-Märkten, keine großen Sprünge erwartet.
    • Dow Jones und Nasdaq 100 leicht im Minus indiziert.
    • Goodyear und ON Semiconductor enttäuschen mit Prognosen.
    Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druck
    NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation auf hohem Niveau dürfte am Dienstag das Motto an den US-Aktienmärkten lauten. Für die marktführenden Indizes deuten sich im vorbörslichen Handel keine größeren Sprünge an. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag eine weitere Rekordmarke erreicht hatte, wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt moderat im Minus erwartet bei 50.090 Punkten. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird mit 25.244 Zählern leicht im Minus indiziert.

    Das Geschehen ist unverändert von den Quartalsbilanzen und Prognosen der Unternehmen bestimmt. Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs im vorbörslichen Handel um 9 Prozent ab.

    Im Tech-Sektor enttäuschte der Chip-Hersteller ON Semiconductor . Dessen Prognosen für dieses Jahr deuten auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hin. Die Papiere fielen vorbörslich um 3,3 Prozent. Aktien des Chip-Produzenten Qualcomm gaben zugleich um 1,5 Prozent nach. Die Bank Morgan Stanley hatte zum Untergewichten im Portfolio geraten.

    Aktien von Spotify schnellten vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

    Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 4 Prozent ein. Der Getränkeriese blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Erwartungen am Markt zurück. Aktien des Chemiekonzerns DuPont gewannen 2 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 62,97 auf Tradegate (10. Februar 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 271,09 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 82,00USD was eine Bandbreite von +22,24 %/+28,51 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Aktien New York Ausblick Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druck Stagnation auf hohem Niveau dürfte am Dienstag das Motto an den US-Aktienmärkten lauten. Für die marktführenden Indizes deuten sich im vorbörslichen Handel keine größeren Sprünge an. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag eine weitere Rekordmarke …
