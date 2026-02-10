US-Spezialchemiekonzern Dupont will 2026 stärker wachsen als erwartet

WILMINGTON (dpa-AFX) - Der US-Spezialchemiekonzern Dupont hat im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnisse verbessert. So zog 2025 der Umsatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 6,85 Milliarden US-Dollar (rund 5,75 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Dienstag in Wilmington mitteilte. Das Unternehmen konnte Preisrückgänge mit höheren Volumen mehr als ausgleichen. Zum Zuwachs trug die Sparte Gesundheit und Wassertechnologie bei. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um gut zwei Prozent zu.

Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 1,68 Dollar zu. Experten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich wiesen die Amerikaner auch dank geringerer Steuern einen Gewinn von 98 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 96 Millionen angefallen war.