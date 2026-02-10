AKTIE IM FOKUS 2
Ausblick schickt Teamviewer Richtung Rekordtief
- Teamviewer-Aktie fällt nach enttäuschenden Zielen.
- Analysten senken Umsatzwachstumsprognosen drastisch.
- Währungsprobleme belasten das Geschäft 2026 stark.
(neu: mehr Details, Kommentare von Goldman Sachs und JPMorgan, aktueller Kurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Teamviewers Jahresziele für 2026 haben am Dienstag die Erholung der Aktie von ihrem Rekordtief Anfang des Monats wieder weitgehend zunichtegemacht. Analysten dürften nun ihre Schätzungen für das Umsatzwachstum zusammenstreichen.
Das Papier des Anbieters von Software-Lösungen für den Fernzugriff gab am frühen Nachmittag im moderat schwächelnden MDax um 5,3 Prozent auf 5,59 Euro nach. Zeitweise war sie sogar bis auf 5,39 Euro abgesackt. Die tags zuvor zurückeroberte 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und aktuell bei 5,71 Euro liegt, hielt den Fall nicht auf - ebenso wenig wie die dicht darüber liegende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Die langfristige 200-Tage-Linie wurde bereits seit Mai 2025 nicht mehr nach oben hin durchstoßen.
Erst vor knapp einer Woche, am 4. Februar, hatte Teamviewer bei gut 5,30 Euro ein Rekordtief erreicht. Sie war, wie die gesamte weltweite Branche in letzter Zeit von Sorgen erfasst worden, dass Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle von Software-Unternehmen erschüttern könnte.
Das Großkundengeschäft von Teamviewer laufe solide, aber in diesem Jahr würden Wechselkurse den Konzern erneut treffen, schrieb Analystin Wassachon Udomslipa von der kanadischen Bank RBC. Sie rechnet nun damit, dass Analysten ihre Schätzungen für den Umsatz überarbeiten werden. Ihr Kollege Mohammed Moawalla von Goldman Sachs sieht ebenfalls einen "gewissen Korrekturbedarf beim Konsens" und hob die Vorsicht des Managements hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) im laufenden Jahr hervor.
Toby Ogg, Analyst bei JPMorgan, verwies auf ein gedämpftes Marktumfeld, das in einigen Bereichen von Teamviewer Spuren hinterlasse. Obendrein habe das Unternehmen für 2026 "einen negativen Währungseffekt von 2,8 Prozentpunkten angeführt, der in Verbindung mit der Umsatzwachstumsprognose und der Prognose für die bereinigte operative Ergebnismarge voraussichtlich zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung führen wird", präzisierte er./ck/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 31.946 auf Ariva Indikation (10. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +0,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,81 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 976,14 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +94,86 %/+41,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Leute, denkt doch einmal einen Schritt weiter:
Wie sinnvoll wäre es denn bitte gewesen, künstlich einen Short Squeeze auszulösen?
Ganz ehrlich: Etwas Unklügeres hätte Steil kaum tun können.
Understatement war hier exakt der richtige Ansatz.
Eine Prognose abzugeben, die praktisch nicht zu verfehlen ist, entzieht den Shorties die Grundlage. Unangenehmer kann man es ihnen kaum machen.
Der heutige Dip, der von einem im Wochenvergleich ohnehin erhöhten Niveau ausging, wird sich künftig mehrfach zurückholen lassen – spätestens dann, wenn die Prognose erreicht oder sogar übertroffen wird. Und genau das mögen Shortseller überhaupt nicht. Jetzt noch auf eine Verfehlung zu wetten? Extrem riskant bis schlicht dumm.
Ja, es wurde heute kein kurzfristiger Short Squeeze provoziert.
Aber es wurde etwas deutlich Nachhaltigeres angestoßen: ein stiller, dauerhafter Squeeze, weil der Spekulationsboden entzogen wurde.
Was ist besser als ein kurzer SQ, der schnell verpufft?
Ein langfristiger.
Die Stücke, die heute von schwachen Händen abgegeben wurden, sind – sofern sie nicht bei Shortsellern gelandet sind – in deutlich besseren Händen angekommen: bei Investoren mit Weitblick, nicht bei Zockern mit Hebel-Turbos auf kurzfristige Preisspitzen.
Steil hat exakt das Richtige getan.
Lasst uns mal hierüber sprechen: