Einzelhandelsumsätze stagnieren im Dezember
Für Sie zusammengefasst
- Umsätze im US-Einzelhandel stagnieren im Dezember.
- Erwartetes Plus von 0,4 Prozent blieb aus.
- Gesamtumsätze 2025 stiegen um 3,7 Prozent.
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Dezember stagniert. Sie verharrten auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im November waren die Umsätze noch um 0,6 Prozent gestiegen.
Nach Herausrechnung der volatilen Fahrzeugverkäufe stagnierten die Umsätze ebenfalls. Auch hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.
Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Einzelhandelsumsätze um 3,7 Prozent zum Vorjahr./jsl/la/he
