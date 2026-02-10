Datadog Registered (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 10.02.2026

Die Datadog Registered (A) Aktie konnte bisher um +12,91 % auf 109,22€ zulegen. Das sind +12,49 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Datadog Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 109,22€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Obwohl sich die Datadog Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -41,89 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um +5,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,75 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Datadog Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,07 % 1 Monat -9,62 % 3 Monate -41,89 % 1 Jahr -29,94 %

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Es gibt 325 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,99 Mrd.EUR € wert.

Fourth quarter revenue grew 29% year-over-year to $953 million Strong growth of larger customers, with 603 $1 million+ ARR customers, up from 462 a year ago Launched Bits AI SRE Agent, Storage Management, Feature Flags, and Data …

Datadog Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.