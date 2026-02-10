    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    AsymBio etabliert integrierte Technologieplattformen, die den gesamten Lebenszyklus der biopharmazeutischen Entwicklung abdecken

    SHANGHAI, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AsymBio, eine Tochtergesellschaft der Asymchem Group (Aktiencode: 002821.SZ / 6821.HK), gab bekannt, dass es integrierte Technologieplattformen geschaffen hat, die den gesamten Lebenszyklus der biopharmazeutischen Entwicklung abdecken. Durch seine End-to-End-Dienstleistungen bietet das Unternehmen rationalisierte, integrierte Arbeitsabläufe von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung.

    AsymBio ist ein technologieorientiertes biopharmazeutisches CDMO, das sich auf die Beschleunigung von Innovationen durch integrierte Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Kunden konzentriert. Zu den wichtigsten Plattformen gehören:

    1. AmigoCHO Zelllinienentwicklungsplattform - Unterstützt die Entwicklung von hochtitrigen, hochwertigen und stabilen Klonen, einschließlich der Etablierung von Zellpools, Expansion und Klonselektion.

    2. Upstream-Prozessentwicklungsplattform - Deckt Optimierung, Scale-up und Charakterisierung ab und unterstützt Arbeitsabläufe von der präklinischen Materialvorbereitung bis hin zum IND/BLA-fähigen Entwicklungstechnologietransfer; die Fristen können auf bis zu 9 Wochen verkürzt werden.

    3. Downstream-Prozessentwicklungsplattform - Beschleunigt die Entwicklung von Reinigungsverfahren zur Verbesserung der Reinheit und Ausbeute und zur Reduzierung von Verunreinigungen, einschließlich der Entwicklung von Chromatographie/Filtration, Technologietransfer, Scale-up und Charakterisierung.

    4. Conjugation Toolbox - Ermöglicht die schnelle Entwicklung und Optimierung von Biokonjugaten (z. B. ADCs, RDCs, AOCs, APCs) durch Unterstützung von Cystein-/Lysin-Konjugation, enzymatischen Methoden, technischen Cystein-Ansätzen, Glyco-Remodeling und Interchain-Cystein-Reverbridging. Die Conjugation Toolbox wurde bei den World ADC Awards 2025 in der Kategorie "Best ADC Platform Technology" in die engere Wahl gezogen.

    5. IMPACT Drug-Produktentwicklungsplattform- Bietet indikations-, molekül- und phasengerechte Arzneimittelentwicklung und unterstützt hochkonzentrierte, gefriergetrocknete, flüssige und gefrierflüssige Darreichungsformen mit Formulierungs- und Prozesslösungen für komplexe und hochwirksame Biologika.

    6. Payload-Linker CMC-Entwicklungsplattform - Bietet mehrere Payload- und Linker-Optionen (z. B. Auristatin, Maytansine, PBD-Dimer; Peptid/PEG/Zucker-Linker), unterstützt durch umfangreiche CMC-Erfahrung, die mehr als 70 IND- und 13 NDA-Projekte unterstützt.

    7. Umfassende analytische Plattform - Bietet analytische Methodenentwicklung und eingehende Produktcharakterisierung, die kritische Qualitätsmerkmale über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg abdeckt und die physikalisch-chemische Plattform, die Massenspektrometrie-Plattform und die Bioassay-Plattform umfasst.

    AsymBio wird weiterhin in F&E und Technologieentwicklung durch fortschrittliche Technologieplattformen und datengestützte Herstellungsprozesse investieren. Durch die Integration fortschrittlicher wissenschaftlicher Ansätze mit der Erfahrung in der Großproduktion hilft AsymBio seinen globalen Kunden, komplexe Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen, die Produktionseffizienz und Produktqualität zu verbessern und die zuverlässige Kommerzialisierung innovativer Therapien zu unterstützen.

    Über AsymBio

    AsymBio konzentriert sich ausschließlich auf biopharmazeutische CDMO-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet CDMO-Dienstleistungen aus einer Hand, von der frühen Entwicklungsphase bis zur klinischen, toxikologischen und kommerziellen Herstellung. AsymBio expandiert auch über ADCs hinaus in den Bereich NDCs und behält dabei seine umfassenden Fähigkeiten für Antikörpertherapeutika und rekombinante Proteine bei.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.asymbio.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
    Geschäftsanfragen: MKT@asymchem.com.cn

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888481/5775993/AsymBio_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/asymbio-etabliert-integrierte-technologieplattformen-die-den-gesamten-lebenszyklus-der-biopharmazeutischen-entwicklung-abdecken-302682458.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AsymBio etabliert integrierte Technologieplattformen, die den gesamten Lebenszyklus der biopharmazeutischen Entwicklung abdecken SHANGHAI, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ - AsymBio, eine Tochtergesellschaft der Asymchem Group (Aktiencode: 002821.SZ / 6821.HK), gab bekannt, dass es integrierte Technologieplattformen geschaffen hat, die den gesamten Lebenszyklus der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     