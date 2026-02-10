AsymBio etabliert integrierte Technologieplattformen, die den gesamten Lebenszyklus der biopharmazeutischen Entwicklung abdecken

AsymBio ist ein technologieorientiertes biopharmazeutisches CDMO, das sich auf die Beschleunigung von Innovationen durch integrierte Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Kunden konzentriert. Zu den wichtigsten Plattformen gehören:

SHANGHAI, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AsymBio, eine Tochtergesellschaft der Asymchem Group (Aktiencode: 002821.SZ / 6821.HK), gab bekannt, dass es integrierte Technologieplattformen geschaffen hat, die den gesamten Lebenszyklus der biopharmazeutischen Entwicklung abdecken. Durch seine End-to-End-Dienstleistungen bietet das Unternehmen rationalisierte, integrierte Arbeitsabläufe von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung.

AmigoCHO Zelllinienentwicklungsplattform - Unterstützt die Entwicklung von hochtitrigen, hochwertigen und stabilen Klonen, einschließlich der Etablierung von Zellpools, Expansion und Klonselektion.



Upstream-Prozessentwicklungsplattform - Deckt Optimierung, Scale-up und Charakterisierung ab und unterstützt Arbeitsabläufe von der präklinischen Materialvorbereitung bis hin zum IND/BLA-fähigen Entwicklungstechnologietransfer; die Fristen können auf bis zu 9 Wochen verkürzt werden.



Downstream-Prozessentwicklungsplattform - Beschleunigt die Entwicklung von Reinigungsverfahren zur Verbesserung der Reinheit und Ausbeute und zur Reduzierung von Verunreinigungen, einschließlich der Entwicklung von Chromatographie/Filtration, Technologietransfer, Scale-up und Charakterisierung.



Conjugation Toolbox - Ermöglicht die schnelle Entwicklung und Optimierung von Biokonjugaten (z. B. ADCs, RDCs, AOCs, APCs) durch Unterstützung von Cystein-/Lysin-Konjugation, enzymatischen Methoden, technischen Cystein-Ansätzen, Glyco-Remodeling und Interchain-Cystein-Reverbridging. Die Conjugation Toolbox wurde bei den World ADC Awards 2025 in der Kategorie "Best ADC Platform Technology" in die engere Wahl gezogen.



IMPACT Drug-Produktentwicklungsplattform- Bietet indikations-, molekül- und phasengerechte Arzneimittelentwicklung und unterstützt hochkonzentrierte, gefriergetrocknete, flüssige und gefrierflüssige Darreichungsformen mit Formulierungs- und Prozesslösungen für komplexe und hochwirksame Biologika.



Payload-Linker CMC-Entwicklungsplattform - Bietet mehrere Payload- und Linker-Optionen (z. B. Auristatin, Maytansine, PBD-Dimer; Peptid/PEG/Zucker-Linker), unterstützt durch umfangreiche CMC-Erfahrung, die mehr als 70 IND- und 13 NDA-Projekte unterstützt.



Umfassende analytische Plattform - Bietet analytische Methodenentwicklung und eingehende Produktcharakterisierung, die kritische Qualitätsmerkmale über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg abdeckt und die physikalisch-chemische Plattform, die Massenspektrometrie-Plattform und die Bioassay-Plattform umfasst.

AsymBio wird weiterhin in F&E und Technologieentwicklung durch fortschrittliche Technologieplattformen und datengestützte Herstellungsprozesse investieren. Durch die Integration fortschrittlicher wissenschaftlicher Ansätze mit der Erfahrung in der Großproduktion hilft AsymBio seinen globalen Kunden, komplexe Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen, die Produktionseffizienz und Produktqualität zu verbessern und die zuverlässige Kommerzialisierung innovativer Therapien zu unterstützen.

AsymBio konzentriert sich ausschließlich auf biopharmazeutische CDMO-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet CDMO-Dienstleistungen aus einer Hand, von der frühen Entwicklungsphase bis zur klinischen, toxikologischen und kommerziellen Herstellung. AsymBio expandiert auch über ADCs hinaus in den Bereich NDCs und behält dabei seine umfassenden Fähigkeiten für Antikörpertherapeutika und rekombinante Proteine bei.

