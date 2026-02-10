Logista Strator und Shekel unterzeichnen Vereinbarung zur Einführung von Innovendi Elite in Spanien – der autonomen Verkaufslösung, die den Umsatz steigert

Ziel ist es, Tabakhändlern und dem spanischen Einzelhandel eine Technologie an die Hand zu geben, mit der sie neue Einnahmequellen erschließen können.

MADRID, ES / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Logista Strator, die auf Einzelhandelsmanagement spezialisierte Technologieplattform von Logista, hat eine strategische Vereinbarung mit Shekel, dem Entwickler der WeightAI-Technologie und Hersteller von Innovendi Elite, über den Vertrieb in Spanien und Portugal geschlossen. Die Unternehmen werden Innovendi Elite auf der Fachmesse Hospitality Innovation Planet (HIP) vom 16. bis 18. Februar 2026 in Madrid vorstellen.

Innovendi Elite ist ein intelligenter Kühlschrank der nächsten Generation, der die Zukunft des Verkaufserlebnisses neu definiert: eine fortschrittliche autonome Einzelhandelslösung, die patentierte Wägetechnologie mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um ein völlig reibungsloses Einkaufserlebnis zu bieten. Kunden bezahlen mit Karte oder App, öffnen den gekühlten Automaten, wählen ihre Produkte aus und können ohne Wartezeit weitergehen.

Da er im Dauerbetrieb eingesetzt werden kann und sich an stark frequentierte Standorte anpasst, lassen sich neue Verkaufsstellen aktivieren, die rund um die Uhr geöffnet sind, die Raumleistung maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren.

„Mit dieser Vereinbarung bieten wir Tabakhändlern und spanischen Einzelhändlern eine Lösung, die Technologie und Dienstleistungen kombiniert und es ihnen ermöglicht, neue Einnahmequellen zu erschließen und das Einkaufserlebnis zu verbessern, unterstützt durch die Zuverlässigkeit und den Support unseres Beratungsnetzwerks auf der gesamten Halbinsel“, sagte Carlos Vasques, Iberia-Direktor bei Logista Strator.

Bis zu 2,7-mal mehr Umsatz

Der Innovendi Elite-Kühlschrank wurde entwickelt, um den autonomen Einzelhandel zu transformieren und auf die nächste Stufe zu heben. Diese Lösung steigert nicht nur den Umsatz um bis zu 2,7-mal, sondern erschließt auch neue Standorte und Konsumgelegenheiten und erweitert so die Reichweite des Unternehmens.

Die patentierte Wägetechnologie garantiert 99,8 % Sicherheit und Genauigkeit, identifiziert jeden Artikel und verhindert Diebstahl oder Fehler.

Darüber hinaus ist die betriebliche Effizienz unübertroffen: Er verfügt über intelligente Bestandswarnungen und minimalen Wartungsaufwand und ermöglicht eine vollständige Fernverwaltung über die zentrale Verwaltungskonsole, wodurch sichergestellt wird, dass die Regale immer gefüllt sind und Produkte mit geringer Umschlagshäufigkeit vermieden werden. Außerdem ermöglicht er die Aufnahme einer breiten Palette von Produkten, die nicht in herkömmliche Verkaufsautomaten passen.