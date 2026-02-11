    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCloudflare Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cloudflare Registered (A)

    Cloudflare-Aktie knallt nach Mega-Prognose zweistellig hoch!

    Cloudflare überrascht mit einer Umsatzprognose für 2026, die die Erwartungen übertrifft. Der Boom der KI-Technologie und die steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten treiben den Aktienkurs um über 14 Prozent nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cloudflare übertrifft Umsatzprognosen für 2026.
    • Aktienkurs steigt um 12 Prozent nach positiven Zahlen.
    • KI-Boom steigert Nachfrage nach Cloud-Diensten erheblich.
    Cloudflare-Aktie knallt nach Mega-Prognose zweistellig hoch!
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Der Cloud-Infrastrukturdienstleister Cloudflare (NET) hat eine Umsatzprognose für das Jahr 2026 veröffentlicht, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen hat. Der Anbieter profitiert von der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI), die die Nachfrage nach seinen Cloud-Lösungen antreibt. Im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien des Unternehmens um fast 15 Prozent.

    Für das Jahr 2026 prognostiziert Cloudflare einen Umsatz zwischen 2,79 und 2,80 Milliarden US-Dollar und liegt damit über der Markterwartung von 2,74 Milliarden US-Dollar. Auch für das erste Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 620 bis 621 Millionen US-Dollar, was ebenfalls über den Schätzungen von 613,9 Millionen US-Dollar liegt.

    Im vierten Quartal des vergangenen Jahres steigerte Cloudflare den Umsatz um 33,6 Prozent auf 614,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 591,3 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust des Unternehmens verringerte sich auf 12,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 12,8 Millionen US-Dollar im Vorjahreszetraum

    Der Boom der KI-Integration in Unternehmen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Cloud-Diensten, da Unternehmen verstärkt in die digitale Infrastruktur investieren, die für die Entwicklung dieser neuen Technologien erforderlich ist. Cloudflare profitiert dabei besonders von der steigenden Nutzung von KI-Agenten wie "Clawdbot", das kürzlich in "OpenClaw" umbenannt wurde. Nutzer dieser Agenten können die Technologie von Cloudflare nutzen, um Daten sicher an ihre privaten Computer weiterzuleiten und somit Remote-Zugriffe zu ermöglichen, ohne die Sicherheit ihrer Heimnetzwerke zu gefährden.

    Matthew Prince, CEO von Cloudflare, erklärte: "Der Übergang zu KI und Agenten stellt eine grundlegende Neugestaltung des Internets dar, die die Nachfrage nach unseren Services verstärkt." Die positiven Zahlen vom Mittwoch könnten auch die Bedenken der Investoren zerstreuen, die nach dem Ausfall von Cloudflare im November besorgt waren. Damals konnten Tausende von Nutzern den Zugang zu Plattformen wie X und ChatGPT nicht herstellen.

    Die Cloudflare-Aktie ist im bisherigen Jahr 2026 zwar um über 8 Prozent gefallen – nach einem spektakulären Kursanstieg von 83 Prozent im Jahr 2025 –, die optimistischen Prognosen zeigen jedoch, dass das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft blickt, insbesondere aufgrund der starken Nachfrage nach Cloud-Diensten im Zuge des KI-Booms.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Cloudflare Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 180,0EUR auf NYSE (11. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



