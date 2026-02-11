Astera-Labs-Aktie crasht trotz Top-Zahlen zweistellig! Was ist da los?

Astera Labs erzielte einen Gewinn von 58 Cent pro Aktie und lag damit über den prognostizierten 51 Cent. Für das Quartal meldete Astera Labs einen Nettogewinn von 45 Millionen US-Dollar. Dies stellt einen beeindruckenden Anstieg von 82 Prozent im Vergleich zu den 24,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum dar.

Im vierten Quartal erzielte die KI-Chipfirma aus den USA einen Umsatz von 271 Millionen US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 250 Millionen US-Dollar. Einige Analysten hatten jedoch mit einem höheren Umsatz gerechnet und waren von den verfehlten Prognosen enttäuscht. Sie hatten einen Umsatz von über 280 Millionen US-Dollar erwartet.

Trotz dieses überraschend positiven Ergebnisses konnte die Aktie davon nicht profitieren. Im Gegenteil: Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq fiel der Kurs um mehr als zehn Prozent auf 164,50 US-Dollar je Anteilschein.

Für Verunsicherung sorgte die Ankündigung von Mike Tate, CFO von Astera Labs, seinen Posten niederzulegen. Mit Wirkung zum 2. März wird Desmond Lynch, derzeit Finanzchef des Halbleiterunternehmens Rambus, Tate ersetzen. Tate bleibt dem Unternehmen als strategischer Berater des CEO erhalten.

Obwohl die Geschäftsführung weiterhin zuversichtlich in die Zukunft blickt und einen Umsatz von bis zu 297 Millionen US-Dollar im ersten Quartal prognostiziert, fragen sich offenbar viele Anleger, ob Astera Labs mit den Herausforderungen des Marktes Schritt halten kann.

Darüber hinaus gab Astera Labs am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen einen neuen Optionsschein für Amazon ausgegeben hat, um Aktien des Chip-Unternehmens im Wert von rund 466 Millionen US-Dollar zu erwerben. Laut einer behördlichen Meldung besaß Amazon zum 31. Dezember Aktien von Astera Labs im Wert von 43 Millionen US-Dollar.

Am Montag kündigte Astera Labs außerdem die Eröffnung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Israel an.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



