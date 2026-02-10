UNTERNEHMEN vom 10.02.2026 - 15.15 Uhr

GÖPPINGEN - Der Fernwartungssoftwareanbieter Teamviewer hat sich angesichts des schwierigen Marktumfelds vorsichtige Ziele für das neue Jahr gesetzt. Das Management um Chef Oliver Steil rechnet damit, dass der Umsatz 2026 währungsbereinigt stagnieren oder um bis zu 3 Prozent wachsen wird, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Das ist nur am oberen Ende so viel, wie die Göppinger im Herbst noch mindestens angepeilt hatten. Die Lage ist derzeit vor allem bei kleineren und mittleren Kunden sowie beim Zukauf 1E holprig. Obwohl die Markterwartungen nach den vorläufigen Zahlen im Januar bereits gesunken waren, fiel die Aktie kräftig.

FRANKFURT - Die Commerzbank hat 2025 trotz hoher Kosten für den Stellenabbau ihr Gewinnziel übertroffen. Jetzt will sie die Dividende deutlich anheben und weiteres Geld in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Im vergangenen Jahr stand unter dem Strich ein Überschuss von 2,63 Milliarden Euro, wie der Frankfurter Dax-Konzern überraschend am Dienstag und damit einen Tag vor der geplanten Bilanzvorlage mitteilte. Der Gewinn lag über dem jüngsten Vorstandsziel von 2,5 Milliarden und verfehlte nur knapp den Rekordgewinn 2024. Für die Commerzbank-Aktie ging es aufwärts: Zuletzt gehörte sie mit einem Plus von gut einem Prozent zu den stärkeren Titeln im Dax, wurde aber noch etwas billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.

ROUNDUP: Astrazeneca will 2026 mehr verdienen - Aktie nahe Rekordhoch

CAMBRIDGE - Der Pharmakonzern Astrazeneca stellt sich nach einem schwungvollen Jahr auf weiteres Wachstum ein und will zugleich mehr verdienen. Treiber dürfte vor allem das florierende Geschäft mit Krebsmedikamenten bleiben, das den bevorstehenden Umsatzverlust durch das Auslaufen des Patents für das Blockbuster-Diabetespräparat Farxiga abfedern soll. Analysten zeigten sich positiv vom Ausblick überrascht. An der Börse stieg die Aktie am Dienstag im frühen Handel in Richtung ihres Rekordhochs, fiel dann aber etwas zurück.

Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet im laufenden Jahr insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von Eckzahlen mit. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken. Die Aktie gab zuletzt um mehr als drei Prozent nach.

ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an

AMSTERDAM - Der Medizintechnikkonzern Philips hat sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele gesetzt. Er will damit endgültig einen Schlussstrich unter seinen milliardenteuren Rückruf von fehlerhaften Beatmungsgeräten setzen. Im vergangenen Jahr kehrte der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers in die Gewinnzone zurück. Dabei konnte sich Philips auf ein starkes Schlussquartal stützen, das besser ausfiel als erwartet. Negative Auswirkungen durch US-Zölle konnte das Unternehmen mehr als ausgleichen.

ROUNDUP: Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe

LONDON - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Sparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten nun um 5,5 bis 6,5 Milliarden US-Dollar senken.

Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt vorbörslich nach

ATLANTA - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola will auch im laufenden Jahr weiter zulegen. Das Management peilt 2026 beim Umsatz einen Zuwachs aus eigener Kraft von vier bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Analysten haben bereits das obere Ende der Zielspanne auf ihren Zetteln. 2025 hatte das organische Umsatzplus 5 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr ebenfalls steigen, nachdem er im Schlussquartal die Erwartungen leicht übertroffen hatte. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel um mehr als drei Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um fast 12 Prozent zugelegt.

Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet

GÖTEBORG - Der Streamingdienst Spotify hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro zu, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Der operative Gewinn legte um fast die Hälfte auf 701 Millionen Euro zu. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um elf Prozent auf 751 Millionen und damit stärker als von Analysten erwartet. Für das laufende erste Quartal rechnet Spotify mit einem Anstieg auf 759 Millionen. Das und ein anvisierter operativer Gewinn von 660 Millionen Euro überraschte die Anleger positiv, die in New York notierte Aktie zog im vorbörslichen Handel um 17 Prozent an.

Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an

MARANELLO - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. So kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 662 Millionen gerechnet. Auch im laufenden Jahr dürfte der Schwung anhalten. Dann sollen es im Gesamtjahr mindestens 2,93 Milliarden operatives Ergebnis sein. Das wäre ein Plus von fast sechs Prozent und auch etwas mehr als die durchschnittliche Schätzung von Fachleuten. Die Aktie zog in Mailand nach der Mitteilung um 7,4 Prozent auf gut 302 Euro an.

ROUNDUP: Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später

HANNOVER - Der Reisekonzern Tui will künftig wieder stärker ins Geschäft mit günstigeren Pauschalreisen einsteigen. "Ich war immer dafür, eine Zweitmarke zu haben", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel am Dienstag vor Beginn der Hauptversammlung in Hannover. Im Auge hat der Manager eine "Abverkaufsmarke" für günstigere Angebote, um das Geschäft mit der höherpreisigen Hauptmarke Tui und deren Gewinne zu schützen. Konkretes dazu solle es binnen drei bis sechs Monaten geben, sagte der Manager in einer Videokonferenz mit Journalisten.

ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen

PARIS - Der Luxusgüterkonzern Kering muss sich mit der erhofften Erholung seiner kriselnden Modemarke Gucci weiter gedulden. Zwar fiel der Umsatz der Edelmarke auf vergleichbarer Basis zum Jahresende weniger als noch im dritten Quartal, doch habe das Minus im Schlussquartal im Jahresvergleich immer noch bei zehn Prozent gelegen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatten damit aber bereits gerechnet. Zudem will der erst seit wenigen Monaten amtierende Kering-Chef Luca de Meo eine Trendwende vorantreiben. 2026 soll der Konzern wieder wachsen. An der Börse kam die Aussicht auf Rückkehr zum Wachstum hervorragend an.

Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant

LONDON - Nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr will die britische Großbank Barclays die Rendite in den kommenden Jahren unter anderem dank weiterer Kostensenkungen kräftig steigern. Neben dem Blick auf die Ausgaben sollen auch steigende Erträge zu der höheren Eigenkapitalrendite beitragen. Bis 2028 soll diese auf mehr als 14 Prozent klettern, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. 2025 konnte Barclays die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent ausbauen.

Weitere Meldungen



-Kreise: Google-Mutter Alphabet besorgt sich in Europa Milliarden für KI-Ausgaben -US-Spezialchemiekonzern Dupont will 2026 stärker wachsen als erwartet -Talanx steigert Gewinn trotz Kalifornien-Feuer

-RWE-Chef Krebber: Netzausbau wird zum Nadelöhr

-Jobabbau nach besseren Zahlen bei AMS Osram - Aktie gefragt -E-Autos werden hauptsächlich von Immobilienbesitzern gekauft -ROUNDUP: Bahn-Tarifgespräche stehen nach erstem Angebot am Kipppunkt -ROUNDUP: Münchner Start-up testet Hyperschallrakete

-Geschenke zum Valentinstag: Preise für Pralinen gestiegen -Kerosin auf Kuba wird knapp: Air Canada stoppt Flüge

-ROUNDUP/Wohnung, verzweifelt gesucht: Branche macht wenig Hoffnung -Studie: Klimawandel könnte Weideflächen bis 2100 halbieren -ROUNDUP: Lufthansa holt City Airlines nach Frankfurt

-Im Norden und Osten wurde im Januar deutlich mehr geheizt -Umfrage zu Oktoberfest: 45 Prozent für Eintrittspreis -Jägermeister beruft neue Finanzchefin in den Vorstand -Linke und SPD gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche -Signale der Kompromissbereitschaft im Länder-Tarifkonflikt -ROUNDUP: Dritter Anlauf zur Entwicklung eines E-Flugzeugs -ROUNDUP 2: Nachfrage nach Bioprodukten boomt - Anbau kommt nicht nach -Millionenstrafe: Etappensieg für WhatsApp vor EuGH

-Immobilien werden teurer: Preise und Mieten ziehen 2026 an -ROUNDUP: Tchibo unterliegt auch im zweiten Anlauf gegen Aldi Süd -Mehr Menschen setzen bei Altersvorsorge auf Wertpapiere -DGB Nord warnt vor Jobabbau durch Reiches Energiewende-Pläne -Petition sieht Öffentlich-Rechtliche in Tschechien in Gefahr°

