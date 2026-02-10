    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    UBS zieht die Reißleine: Downgrade lässt diese Aktien crashen

    UBS stuft gleich zwei United-Internet-Töchter herab. Nach einer starken Rallye bei 1&1 und anhaltenden Wachstumssorgen bei Ionos sehen die Analysten kurzfristig kaum Kurspotenzial – trotz langfristiger Chancen.

    Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

    Schwarzer Dienstag für deutsche Internetaktien: Sowohl 1&1 als auch Ionos müssen eine schmerzhafte Herabstufung der Investmentbank UBS hinnehmen. In beiden Fällen sehen die Analysten das kurzfristige Chance-Risiko-Verhältnis als ausgereizt an.

    Bei 1&1 folgt das Downgrade vor allem auf eine massive Kursrally. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten um rund 120 Prozent verteuert. Laut UBS ist damit bereits eingepreist, dass der Mobilfunkanbieter seinen teuren Netzausbau zurückfährt und der freie Cashflow ab 2026 deutlich anzieht. Am Dienstag geht es für die Papiere erst einmal 4 Prozent abwärts.

    1&1

    -3,60 %
    -7,85 %
    +2,33 %
    +21,43 %
    +115,28 %
    +107,97 %
    +22,56 %
    -20,53 %
    +42,95 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550

    Zwar bleibt optionales Aufwärtspotenzial durch mögliche Marktkonsolidierung in Deutschland bestehen, kurzfristig fehlt jedoch der nächste Kurstreiber. Operativ erwarten die Analysten ein weiterhin wettbewerbsintensives Mobilfunkumfeld und nur stabile Erlöse. Das neue Kursziel liegt bei 27,60 Euro und damit nahe dem aktuellen Niveau.

    Auch bei Ionos dämpft UBS die Erwartungen. Hier stehen weniger die Bewertungsexzesse als vielmehr die Wachstumsperspektive im Fokus. Nach zwei Umsatzwarnungen und einem Kursrückgang von rund 40 Prozent seit dem Hoch im Sommer sehen die Analysten kurzfristig keine Impulse, die für eine schnelle Neubewertung sprechen. Sowohl das Web-Hosting-Geschäft als auch die Cloud-Sparte dürften bis Ende 2026 an Dynamik verlieren.

    IONOS Group

    -7,16 %
    -15,25 %
    -16,61 %
    -18,92 %
    +7,16 %
    +53,31 %
    +14,56 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M

    Anleger bekamen das am Dienstag gleich zu spüren. Die Papiere brachen um rund 8 Prozent ein. Erst ab 2026 rechnet UBS mit einer spürbaren Beschleunigung. Hinzu kommen branchenseitige Belastungen: Internationale Wettbewerber wie GoDaddy oder Wix wurden zuletzt deutlich abgewertet, nicht zuletzt wegen Sorgen über KI-getriebene Disruption. Das Kursziel für Ionos senkt UBS von 40 auf 28 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


