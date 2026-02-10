RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 64,35EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

