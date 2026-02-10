JEFFERIES stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 erscheine konservativ, sei für den Jahresbeginn aber angemessen./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 64,84EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

