    BHB Bayern-Mitte veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 – Das sollten Anleger wissen!

    BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: leichte Ergebnisverbesserung, stabile Umsätze – trotz rückläufigem Getränkegesamtabsatz.

    Foto: adobe.stock.com
    • BHB Brauholding Bayern-Mitte AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem EBIT von -16 TEUR (2024: -237 TEUR).
    • Das EBITDA wird auf 1,7 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) geschätzt, was einer EBITDA-Marge von 9,9 % entspricht.
    • Der Gesamtumsatz für 2025 beträgt voraussichtlich 17,6 Mio. EUR, was innerhalb der prognostizierten Bandbreite liegt.
    • Der Konzernbilanzverlust beläuft sich auf 140 TEUR, während der vorläufige Konzernjahresfehlbetrag 154 TEUR beträgt.
    • Der Getränkegesamtabsatz sinkt auf 190.174 Hektoliter (2024: 196.100 Hektoliter), was einem Rückgang von 3,0 % entspricht.
    • Die endgültigen Geschäftszahlen werden am 18.03.2026 veröffentlicht, der Geschäftsbericht folgt am 16.04.2026.

    Der Kurs von BHB Brauholding Bayern-Mitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    BHB Brauholding Bayern-Mitte

    0,00 %
    -11,89 %
    -18,03 %
    -19,35 %
    -17,60 %
    ISIN:DE000A1CRQD6WKN:A1CRQD





