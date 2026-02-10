BHB Bayern-Mitte veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 – Das sollten Anleger wissen!
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor: leichte Ergebnisverbesserung, stabile Umsätze – trotz rückläufigem Getränkegesamtabsatz.
- BHB Brauholding Bayern-Mitte AG meldet vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem EBIT von -16 TEUR (2024: -237 TEUR).
- Das EBITDA wird auf 1,7 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) geschätzt, was einer EBITDA-Marge von 9,9 % entspricht.
- Der Gesamtumsatz für 2025 beträgt voraussichtlich 17,6 Mio. EUR, was innerhalb der prognostizierten Bandbreite liegt.
- Der Konzernbilanzverlust beläuft sich auf 140 TEUR, während der vorläufige Konzernjahresfehlbetrag 154 TEUR beträgt.
- Der Getränkegesamtabsatz sinkt auf 190.174 Hektoliter (2024: 196.100 Hektoliter), was einem Rückgang von 3,0 % entspricht.
- Die endgültigen Geschäftszahlen werden am 18.03.2026 veröffentlicht, der Geschäftsbericht folgt am 16.04.2026.
