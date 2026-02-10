RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 64,77 auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 277,28 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +20,22 %/+37,39 % bedeutet.