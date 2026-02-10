    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar

    • RBC belässt Coca-Cola auf "Outperform" mit 78 USD.
    • Quartalszahlen gut, aber nicht ausreichend für Kursstabilität.
    • Ausblick auf 2026 entspricht den Erwartungen der Analysten.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST

    ISIN:US1912161007WKN:850663

     

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 64,77 auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 277,28 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +20,22 %/+37,39 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 78 US-Dollar

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
