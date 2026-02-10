ANALYSE-FLASH
RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar
- RBC belässt Coca-Cola auf "Outperform" mit 78 USD.
- Quartalszahlen gut, aber nicht ausreichend für Kursstabilität.
- Ausblick auf 2026 entspricht den Erwartungen der Analysten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 64,77 auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 277,28 Mrd..
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +20,22 %/+37,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 78 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Vor allem wo ist das Problem ?