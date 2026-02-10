    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ROUNDUP

    Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet bessere Ergebnisse

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter erwartet nur leichte wirtschaftliche Verbesserung.
    • EU plant höhere Zölle zum Schutz der Stahlindustrie.
    • Umsatzprognose 2026: 9,5 Milliarden Euro angestrebt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet im laufenden Jahr insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich der überraschenden Vorlage von Eckzahlen mit. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken, hieß es vom Konzern.

    Die Salzgitter-Aktie drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu neun Prozent am Nachmittag wieder ins Plus. Zwischenzeitig erreichte das Papier den höchsten Stand seit Sommer 2011, zuletzt betrug der Kursaufschlag mehr als sechs Prozent.

    Die EU-Kommission hat deutlich höhere Zölle vorgeschlagen, um die heimische Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie etwa China zu schützen. Zudem soll die Menge für zollfreie Importe nahezu halbiert werden. Konkret soll der Zollsatz für Importe, die darüber hinausgehen, auf 50 Prozent verdoppelt werden. Das könnte auch Auswirkungen auf die schwierigen Verhandlungen mit den USA haben, die für Stahl und Aluminium Importzölle von 50 Prozent erheben.

    2026 erwartet Salzgitter laut Mitteilung einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, nach 9 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten bisher mehr auf ihren Zetteln. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 500 bis 600 Millionen zulegen. Vor Steuern peilt das Unternehmen ein positives Ergebnis in Höhe von 75 bis 175 Millionen Euro an.

    2025 konnte der Stahlkonzern den Verlust vor Steuern auf 28 Millionen Euro deutlich eindämmen. In den Prognosen für das laufende Jahr wird die Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.

    Nach monatelangen Verhandlungen haben sich erst in der vergangenen Woche Salzgitter und Thyssenkrupp Steel auf Eckpunkte verständigt, wie Thyssenkrupp schon in Kürze aussteigen kann. Die Vereinbarung sieht einen Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von Thyssenkrupp Steel an Salzgitter zum 1. Juni 2026 vor. Der dritte Gesellschafter Vallourec äußerte sich bereits zustimmend.

    Salzgitter hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht und dabei auch schon einen Stellenabbau skizziert. Beim Duisburger Stahlhersteller HKM soll künftig nur noch mit 1.000 statt 3.000 Beschäftigten Stahl gekocht werden.

    Salzgitter will die vollständigen Zahlen für 2025 am 23. März vorlegen./mne/tav/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 53,05 auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +18,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -50,09 %/+10,91 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Salzgitter. Diskussionen drehen sich um Übernahme des HKM‑Werks, mögliche Produktion von Rüstungsstahl mit hohen Margen und daraus resultierende verbesserte Fundamentaldaten, aber auch Kritik an Bilanz/Buchwert und Asset‑Breakup. Technisch wird ein bullischer Primärtrend gesehen; relevante Zonen: Trigger 49,5–52,2€; Pullbacks 46,8–48,6€ & 43,2–44,2€; Widerstände 58–60,5€/64–68,5€; psychologische Marken 50/55€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
