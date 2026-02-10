ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft erweitert seine Kompetenzen im Bausektor und stärkt Wohnbauunternehmen mit drohnengestützter Schnelligkeit und Präzision bei Vermessungsarbeiten

Vancouver, British Columbia – 10. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine drohnenbasierten Workflows nun auch in die Landvermessungsdienste für nationale Wohnbauunternehmen integriert werden, wo sie für mehr Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit sorgen und somit auch die Genehmigungsverfahren erleichtern. Das Unternehmen plant die Erweiterung seines Leistungsangebots im Bausektor durch die Befähigung eines DaaS-gestützten Betriebs, bei dem die Spezialkenntnisse der vor kurzem übernommenen Vermessungsfirma Cardinal Civil Resources genutzt werden. Diese Firma blickt auf eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit großen US-amerikanischen Wohnbaugesellschaften zurück und eröffnet dem Unternehmen einen noch besseren Zugang zum Wohnbausektor.

Nationale Bauunternehmen, die aufgeschlossene oder größtenteils aufgeschlossene Baugrundstücke erwerben, wollen in der Regel das behördliche Genehmigungsverfahren möglichst reibungslos hinter sich bringen, damit der Wohnungsbau und die Vertragsabschlüsse mit den Käufern rasch abgewickelt werden können und sie ihr Geld erhalten. Dazu benötigen sie in der Regel nur wenige, ganz gezielte Vermessungen und kein komplettes „Greenfield“-Paket. Diese Vermessungsdienste können in der Regel bis zu 10 Tage in Anspruch nehmen. Aber durch die Einführung neuer Arbeitsabläufe, bei denen die Verfahrensstandardisierung von Cardinal mit DaaS-Diensten kombiniert wird, hofft das Unternehmen, solche Vermessungen spätestens in drei Tagen abwickeln zu können.

„Verzögerungen bei der Erledigung von Formalitäten gehören zu den größten Herausforderungen für Wohnbauunternehmen. Dank der Einbindung von Drohnen in den Vermessungs-Workflow kann mit dem DaaS-Dienst die Erstellung von Vermessungsdaten für die Antragstellung auf drei Tage oder weniger verkürzt werden. Die Integration von Drohnen und spezialisierten Arbeitsabläufen sind wichtige Komponenten für die Skalierung unserer Baudienstleistungen und die Entwicklung innovativer Lösungen für die Branche“, so Shaun Passley, Ph.D, CEO von ZenaTech. „Der Wohnbau hat in den Vereinigten Staaten einen Marktwert von über einer Billion Dollar. Treiber sind hier die steigende Nachfrage nach neuen Wohnungen und der Bedarf an schnelleren und effizienteren regelkonformen Bauverfahren. Wir sind bestens gerüstet, um als Innovationsführer skalierbare, drohnengestützte Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen von Bauunternehmen auf nationaler Ebene gerecht werden.“