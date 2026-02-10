JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Die erste Prognose für den Umsatz aus eigener Kraft für 2026 habe die hohe Erwartung am Markt verfehlt, liege aber im Rahmen ihrer Schätzungen./rob/ajx/he
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 64,95EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
