Börsen Start Update
Börsenstart USA - 10.02. - Dow Jones stark +0,72 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:52) bei 50.490,25 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: Walt Disney +2,73 %, Salesforce +2,27 %, American Express +2,25 %, Microsoft +1,84 %, The Home Depot +1,60 %
Flop-Werte: Amgen -1,47 %, Coca-Cola -0,98 %, Merck & Co -0,66 %, Chevron Corporation -0,52 %, NVIDIA -0,35 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.301,02 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,45 %, Marriott International Registered (A) +8,90 %, Atlassian Registered (A) +4,01 %, Shopify +3,59 %, Netflix +3,33 %
Flop-Werte: Western Digital -5,52 %, Monolithic Power Systems -5,34 %, Seagate Technology Holdings -5,24 %, Lam Research -2,62 %, Intel -2,30 %
Der S&P 500 steht bei 6.977,26 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,45 %, Masco +10,87 %, ON Semiconductor +10,39 %, Marriott International Registered (A) +8,90 %, Hasbro +7,62 %
Flop-Werte: S&P Global -7,92 %, Xylem -6,26 %, Moody's -5,97 %, Western Digital -5,52 %, Monolithic Power Systems -5,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.