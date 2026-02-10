Börsenstart USA - 10.02. - Dow Jones stark +0,72 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:52) bei 50.490,25 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: Walt Disney +2,73 %, Salesforce +2,27 %, American Express +2,25 %, Microsoft +1,84 %, The Home Depot +1,60 %

Flop-Werte: Amgen -1,47 %, Coca-Cola -0,98 %, Merck & Co -0,66 %, Chevron Corporation -0,52 %, NVIDIA -0,35 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.301,02 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,45 %, Marriott International Registered (A) +8,90 %, Atlassian Registered (A) +4,01 %, Shopify +3,59 %, Netflix +3,33 %

Flop-Werte: Western Digital -5,52 %, Monolithic Power Systems -5,34 %, Seagate Technology Holdings -5,24 %, Lam Research -2,62 %, Intel -2,30 %

Der S&P 500 steht bei 6.977,26 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +13,45 %, Masco +10,87 %, ON Semiconductor +10,39 %, Marriott International Registered (A) +8,90 %, Hasbro +7,62 %

Flop-Werte: S&P Global -7,92 %, Xylem -6,26 %, Moody's -5,97 %, Western Digital -5,52 %, Monolithic Power Systems -5,34 %