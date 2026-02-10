DAX, Nektar Therapeutics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Nektar Therapeutics
|+45,81 %
|Pharmaindustrie
|🥈
|Ichor Holdings
|+24,48 %
|Maschinenbau
|🥉
|Furukawa Denki Kogyo
|+22,55 %
|Einzelhandel
|🟥
|Upwork
|-16,64 %
|Internet
|🟥
|Hain Celestial Group
|-17,62 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|Gilat Satellite Networks
|-20,37 %
|Netzwerktechnik
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥈
|Kutcho Copper
|Rohstoffe
|🥉
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|EMP Metals
|Rohstoffe
|Vizsla Silver
|Rohstoffe
|Diginex
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|227
|-
|🥈
|Silber
|185
|Rohstoffe
|🥉
|TeamViewer
|110
|Informationstechnologie
|Almonty Industries
|102
|Rohstoffe
|TUI
|56
|Hotels/Tourismus
|BioNTech
|36
|Biotechnologie
Nektar Therapeutics
Wochenperformance: +45,28 %
Wochenperformance: +45,28 %
Platz 1
Ichor Holdings
Wochenperformance: +48,84 %
Wochenperformance: +48,84 %
Platz 2
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: +74,19 %
Wochenperformance: +74,19 %
Platz 3
Upwork
Wochenperformance: -28,75 %
Wochenperformance: -28,75 %
Platz 4
Hain Celestial Group
Wochenperformance: -35,37 %
Wochenperformance: -35,37 %
Platz 5
Gilat Satellite Networks
Wochenperformance: -19,24 %
Wochenperformance: -19,24 %
Platz 6
European Lithium
Wochenperformance: +10,33 %
Wochenperformance: +10,33 %
Platz 7
Kutcho Copper
Wochenperformance: +9,24 %
Wochenperformance: +9,24 %
Platz 8
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +38,21 %
Wochenperformance: +38,21 %
Platz 9
EMP Metals
Wochenperformance: -22,14 %
Wochenperformance: -22,14 %
Platz 10
Vizsla Silver
Wochenperformance: -31,45 %
Wochenperformance: -31,45 %
Platz 11
Diginex
Wochenperformance: -44,19 %
Wochenperformance: -44,19 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,21 %
Wochenperformance: +0,21 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +0,05 %
Wochenperformance: +0,05 %
Platz 14
TeamViewer
Wochenperformance: +0,61 %
Wochenperformance: +0,61 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +28,38 %
Wochenperformance: +28,38 %
Platz 16
TUI
Wochenperformance: -7,21 %
Wochenperformance: -7,21 %
Platz 17
BioNTech
Wochenperformance: -0,38 %
Wochenperformance: -0,38 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte