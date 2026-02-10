IFPA und WHO-Stiftung starten eine strategische Zusammenarbeit zur Stärkung der weltweiten Psoriasis-Versorgung

GENEVA, 10.Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) und die WHO Foundation haben eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Bemühungen der WHO zur Stärkung des globalen Verständnisses, der Diagnose und der Behandlung von Psoriasis unterstützt. Die Zusammenarbeit zielt darauf , die Ergebnisse für die mehr als 100 Millionen Menschen, die weltweit mit Psoriasis leben, zu verbessern.

Die Schuppenflechte ist eine chronische, nicht übertragbare Krankheit, die sich auf der Haut manifestiert, aber eigentlich den ganzen Körper betrifft. Sie steht in engem Zusammenhang mit Depressionen, Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen. Für viele Menschen kann die Psoriasis eine schwere körperliche, emotionale und finanzielle Belastung darstellen.

Trotz ihrer weltweit dramatischen Auswirkungen ist die Psoriasis nach wie vor eine der am meisten missverstandenen und übersehenen Gesundheitsstörungen. Laut Global Psoriasis Atlas verfügen derzeit nur etwa 20 Prozent der Länder über epidemiologische Daten zur Psoriasis. Das Fehlen zuverlässiger Daten hat zu einer verzögerten Diagnose, einem ungleichen Zugang zur Versorgung und einem mangelnden Verständnis der Psoriasis als chronischer Krankheit beigetragen, die alle Aspekte des Lebens beeinträchtigt.

Die zwischen der IFPA und der WHO-Stiftung unterzeichnete Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit der IFPA mit globalen Gesundheitspartnern dar und unterstützt die von der WHO geführten Bemühungen um ein besseres Verständnis und Management der Psoriasis. Die mehrjährige Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Erkenntnisse, die Aktualisierung des Wissens und der politischen Instrumente sowie die Verbesserung des Zugangs zu Diagnose und Pflege.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit der WHO-Stiftung ist ein entscheidender Moment für die IFPA und die gesamte weltweite Psoriasis-Gemeinschaft. Wir freuen uns, mit der WHO zusammenzuarbeiten und ihre Führungsrolle im Bereich der globalen Gesundheit zu nutzen, um eine tiefgreifende Wirkung zu erzielen, damit Menschen mit Psoriasis das Leben wählen und leben können, das sie wollen. Heute leben viele Menschen, vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, ohne eine angemessene Diagnose und ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. Mehr als 80 % der Menschen, die mit Psoriasis leben, sehen sich mit Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert, fast die Hälfte kämpft mit Ängsten, und jeder Dritte berichtet, dass er aufgrund seines Gesundheitszustands auf Berufs- oder Studienmöglichkeiten verzichtet. Wir sind entschlossen, gemeinsam daran zu arbeiten, dies zu ändern," - sagte Frida Dunger, die Geschäftsführerin der IFPA.