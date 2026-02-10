    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dow bleibt auf Rekordkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones erreicht neuen Rekordstand von 50.561 Punkten.
    • Zuwachs von 0,59 Prozent auf 50.431 Punkte verzeichnet.
    • Nasdaq 100 sinkt um 0,15 Prozent, S&P 500 stabil.
    Aktien New York - Dow bleibt auf Rekordkurs
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Seine Bestmarke schraubte der US-Leitindex im frühen Handel auf fast 50.513 Punkte hoch. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,66 Prozent auf 50.469 Zähler.

    Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,17 Prozent auf 25.310 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,19 Prozent auf 6.978 Zähler zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.282,31€
    Basispreis
    24,81
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.306,61€
    Basispreis
    25,58
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss.

    Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 0,7 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr etwas hinter den Erwartungen am Markt zurück. Die Aktien sind seit Anfang Januar auch schon gut gelaufen.

    Die ebenfalls stark gelaufenen Papiere des Chemiekonzerns Dupont gewannen fast 3 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.

    Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um mehr als 14 Prozent ab.

    Im Tech-Sektor zogen die Anteile des Chip-Herstellers ON Semiconductor um 3,7 Prozent an, obwohl dessen Prognosen für dieses Jahr auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hindeuten.

    Die Aktien von Spotify schnellten um 16 Prozent nach oben. Der Streamingdienst verdiente im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 64,54 auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 277,28 Mrd..

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +20,37 %/+37,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Dow bleibt auf Rekordkurs Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Seine Bestmarke schraubte der US-Leitindex im frühen Handel auf fast 50.513 Punkte hoch. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,66 Prozent auf 50.469 Zähler. Der von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     