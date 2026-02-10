BARCLAYS stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei etwas besser als von ihr erwartet, schrieb Lauren Lieberman am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Der Ausblick für das Ergebniswachstum und den Umsatz aus eigener Kraft sollte eine Bewertung von Coca-Cola am oberen Ende der Konsumgüterkonkurrenz rechtfertigen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 64,47EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lauren Lieberman

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

