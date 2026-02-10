Brandwatch und Blackbird.AI Consortium von der NATO ausgewählt, um Fähigkeiten zur Bewertung der Informationsumgebung bereitzustellen

BRIGHTON, Vereinigtes Königreich, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend im Bereich Social Intelligence und Social Media Management, und Blackbird.AI, weltweit führend im Bereich Narrative Intelligence, gaben heute bekannt, dass ihr Konsortium von der NATO Communications and Information Agency (NCIA) im Auftrag der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) ausgewählt wurde, um eine fortschrittliche Informationsumgebungsbewertungskapazität (IEAC) bereitzustellen.

Die Lösung bietet sichere, skalierbare und KI-gestützte Tools zur Überwachung, Analyse und Interpretation der Informationsumgebung über öffentliche und kommerziell verfügbare Datenquellen hinweg. Als maßgeschneiderte, unternehmensweite Social-Intelligence-Lösung kombiniert sie Medienbeobachtung, Stimmungsanalyse und Trenderkennung, um die Entscheidungsfindung innerhalb der NATO zu unterstützen. Die Lösung wird der NATO dabei helfen, sich entwickelnde narrative Bedrohungen, einschließlich der Verbreitung von Desinformation und schädlichen Narrativen in komplexen digitalen Ökosystemen, zu bewerten und darauf zu reagieren.

Diese Initiative stellt einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit von Brandwatch mit der NATO dar und stärkt die Rolle des Konsortiums als vertrauenswürdiger Anbieter von einsatzbereiter digitaler Intelligenz. Die Lösung ist darauf ausgelegt, die größtmögliche Datenabdeckung zu integrieren, zusätzliche Anreicherungen zu bieten und strategische Kommunikatoren innerhalb der NATO-Gemeinschaft für Informationsumgebungsbewertung dabei zu unterstützen, in einem schnellen, fragmentierten und umkämpften Umfeld effizient zu planen und zu analysieren.

Um diese Funktion bereitzustellen, vereint das Konsortium komplementäre Technologien und Fachkenntnisse aus dem gesamten Portfolio von Cision, darunter Trajaan, dessen Suchintelligenztechnologie aufkommende Trends und Absichtssignale bei globalen Zielgruppen aufdeckt. Ergänzt wird dies durch die spezialisierten Partner Osavul und Converseon. Zusammen werden diese Fähigkeiten der NATO helfen, ihre strategische Kommunikation zu stärken, das Situationsbewusstsein zu verbessern und eine schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.