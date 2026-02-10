JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen.Bei weiter anziehenden Volumina und der inzwischen abgeschlossenen Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sollte die Bewertung nun wieder steigen, da der Portfolio-Umbau auf Produktkategorien mit höherem Wachstum ausgerichtet sei, schrieb Celine Pannuti am Dienstag vor den Quartalszahlen des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.