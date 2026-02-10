BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 395 US-Dollar. Das vierte Quartal des Sportwagenbauers sei auf den ersten Blick höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lägen nicht nur die wichtigsten Kennziffern über den Konsensprognosen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Ebit-Marge von mindestens 29,5 Prozent sei stark. Sie habe die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft. Die allgemeine Erleichterung zeige sich nun in der Kursrally der Aktie./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,60 % und einem Kurs von 306,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
