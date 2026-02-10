BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 395 US-Dollar. Das vierte Quartal des Sportwagenbauers sei auf den ersten Blick höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So lägen nicht nur die wichtigsten Kennziffern über den Konsensprognosen, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einer Ebit-Marge von mindestens 29,5 Prozent sei stark. Sie habe die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft. Die allgemeine Erleichterung zeige sich nun in der Kursrally der Aktie./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,60 % und einem Kurs von 306,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 323,30 € , was eine Steigerung von +5,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer