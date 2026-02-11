    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Gewinnexplosion im DAX

    385 Aufrufe 385 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy verdreifacht Ergebnis – Aktie schießt auf neues Allzeithoch

    102 neue Turbinen, Rekord-Auftragsbestand und Gewinnsprung: Siemens Energy hat Zahlen geliefert wie ein Tech-Konzern. Die Aktie zieht steil an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn stark gestiegen, Rekordwerte erreicht.
    • 102 neue Turbinen bestellt, Auftragseingang boomt.
    • Prognose bestätigt: 11-13% Umsatzwachstum 2026.
    • Report: Favoritenwechsel
    Gewinnexplosion im DAX - Siemens Energy verdreifacht Ergebnis – Aktie schießt auf neues Allzeithoch
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist mit einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet und hat sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei vor allem vom KI-getriebenen Ausbau globaler Rechenzentren, der die Nachfrage nach großen Gasturbinen und Netztechnik weiter anheizt. Der Nettogewinn für die drei Monate bis Ende Dezember 2025 stieg auf 677 Millionen Euro, nach 198 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,23 auf 0,78 Euro. Der Umsatz kletterte von 8,94 auf 9,68 Milliarden Euro.

    Operativ lief es noch besser: Das bereinigte Konzernergebnis verdoppelte sich auf 1,16 Milliarden Euro, die Marge stieg auf 12 Prozent und lag damit deutlich über den Erwartungen. Treiber waren höhere Volumina, eine verbesserte Margenqualität sowie Fortschritte in der angeschlagenen Windsparte Siemens Gamesa, die ihren operativen Verlust von 374 auf 46 Millionen Euro senken konnte. Gamesa liegt damit klar über Plan und soll im Gesamtjahr die Gewinnschwelle erreichen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Long
    148,05€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 12,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    159,81€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Auftragseingang des Konzerns sprang um ein Drittel auf 17,6 Milliarden Euro – 3 Milliarden mehr als von Analysten erwartet. Besonders stark war das Gasgeschäft: 102 neue Gasturbinen wurden bestellt, mehr als die Hälfte des gesamten Vorjahresvolumens. Die Orders in diesem Bereich erreichten mit 8,75 Milliarden Euro ein Allzeithoch. Auch die Netztechnik profitierte massiv vom globalen Stromhunger der Industrie und vom KI-Boom. Siemens Energy sitzt nun auf einem Rekord-Auftragsbestand von 146 Milliarden Euro – genug für rund drei Jahre Umsatz.

    Die Aktie reagiert und legt vorbörslich um knapp 6 Prozent auf ein neues Rekordhoch zu. Der Konzern ist inzwischen das sechstwertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands. Vorstandschef Christian Bruch sprach von einer "anhaltend hohen Nachfrage" nach Gasturbinen und Netztechnik und verwies für das Windgeschäft auf "erste Anzeichen für eine leichte Verbesserung".

    Siemens Energy bestätigte seine Jahresprognose: Für 2026 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum zwischen 11 und 13 Prozent, eine operative Marge von 9 bis 11 Prozent sowie einen Nettogewinn zwischen 3 und 4 Milliarden Euro. Der globale Ausbau von Rechenzentren und der steigende Strombedarf dürften das Wachstum weiter tragen. Die USA – bereits heute größter Einzelmarkt – sollen mit zusätzlichen Investitionen von 1 Milliarde US-Dollar weiter gestärkt werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     



    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinnexplosion im DAX Siemens Energy verdreifacht Ergebnis – Aktie schießt auf neues Allzeithoch 102 neue Turbinen, Rekord-Auftragsbestand und Gewinnsprung: Siemens Energy hat Zahlen geliefert wie ein Tech-Konzern. Die Aktie zieht steil an.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     