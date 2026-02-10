JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- JD.com, Inc. , Chinas umsatzstärkster Einzelhändler, kündigt heute den Start von JoyExpress , seinem eigenen Express-Lieferservice für Europa, an. JoyExpress ist Teil von JINGDONG Logistics (HKEX: 2618 – „JD Logistics", Inc.), dem technologiegetriebenen Logistik- und Supply-Chain-Dienstleister von JD.com.

JoyExpress wird zunächst Joybuy, das neue Online-Einzelhandelsgeschäft von JD.com in Europa, unterstützen. Die Plattform befindet sich aktuell in einer Beta-Testphase. In großen Städten bietet JoyExpress Same-Day- und Next-Day-Lieferungen an. Möglich wird dies durch eine leistungsfähige Logistikinfrastruktur sowie lokale Teams in Deutschland, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Frankreich, die eine schnelle, effiziente und zuverlässige Zustellung der Produkte gewährleisten. Ergänzend wird in ausgewählten Metropolen ein integrierter Liefer- und Installationsservice für große Haushaltsgeräte angeboten.

Die Zustellung erfolgt durch JoyExpress-Mitarbeiter mit gebrandeten Fahrzeugen. Die JoyExpress-Flotte umfasst Lkw, Lieferwagen und elektrische Lastenfahrräder. Sie operiert von mehr als 60 Logistikstandorten und Depots in ganz Europa. Mit dem Ausbau von Joybuy wird dieses Netzwerk schrittweise erweitert.

JoyExpress basiert auf einem integrierten Logistikansatz, der Lagerhaltung, Transport, Großstücklogistik, Kühlkettenlösungen sowie ein durchgängiges Supply-Chain-Management und moderne Technologielösungen umfasst. Unterstützt durch intelligente Lagerhaltung, Automatisierungstechnologien und datenbasierte Prozesse ermöglicht JoyExpress besonders schnelle, zuverlässige und nachhaltige Logistikleistungen für Unternehmen und Endkunden.

„JoyExpress bietet dem europäischen Markt eine neue, leistungsstarke Option im Bereich Lieferung und Logistik", sagt Axel Eggenwirth, Senior Director Last Mile Europe bei JINGDONG Logistics. „Wir freuen uns darauf, unsere Technologien und Kompetenzen in Märkte wie Deutschland zu bringen und gleichzeitig unsere Logistikexpertise unter anderem in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Güter des täglichen Bedarfs und Lebensmittel weiter auszubauen. Mit JoyExpress erhalten Joybuy-Kunden Zugang zu einem state of the art Fulfilment- und Zustellnetzwerk. JoyExpress trägt entscheidend dazu bei, Joybuys nahtloses und positives Einkaufserlebnis in Europa umzusetzen. Getreu dem Motto Tempo im Versand - Freude in jeder Box."