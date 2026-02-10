    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJD.com AktievorwärtsNachrichten zu JD.com
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa

    JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • JoyExpress-Fahrzeuge sind ab sofort auf Europas Straßen im Einsatz und liefern Pakete direkt bis an die Haustür
    • Speziell geschulte Last-Mile-Teams sorgen für ein reibungsloses und zuverlässiges Liefererlebnis
    • JoyExpress unterstützt zunächst Joybuy, das neue Online-Handelsgeschäft von JD.com in Europa

    DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- JD.com, Inc., Chinas umsatzstärkster Einzelhändler, kündigt heute den Start von JoyExpress, seinem eigenen Express-Lieferservice für Europa, an. JoyExpress ist Teil von JINGDONG Logistics (HKEX: 2618 – „JD Logistics", Inc.), dem technologiegetriebenen Logistik- und Supply-Chain-Dienstleister von JD.com.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JD.com Inc.!
    Long
    26,09€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 10,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,76€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 8,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JoyExpress wird zunächst Joybuy, das neue Online-Einzelhandelsgeschäft von JD.com in Europa, unterstützen. Die Plattform befindet sich aktuell in einer Beta-Testphase. In großen Städten bietet JoyExpress Same-Day- und Next-Day-Lieferungen an. Möglich wird dies durch eine leistungsfähige Logistikinfrastruktur sowie lokale Teams in Deutschland, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Frankreich, die eine schnelle, effiziente und zuverlässige Zustellung der Produkte gewährleisten. Ergänzend wird in ausgewählten Metropolen ein integrierter Liefer- und Installationsservice für große Haushaltsgeräte angeboten.

    Die Zustellung erfolgt durch JoyExpress-Mitarbeiter mit gebrandeten Fahrzeugen. Die JoyExpress-Flotte umfasst Lkw, Lieferwagen und elektrische Lastenfahrräder. Sie operiert von mehr als 60 Logistikstandorten und Depots in ganz Europa. Mit dem Ausbau von Joybuy wird dieses Netzwerk schrittweise erweitert.

    JoyExpress basiert auf einem integrierten Logistikansatz, der Lagerhaltung, Transport, Großstücklogistik, Kühlkettenlösungen sowie ein durchgängiges Supply-Chain-Management und moderne Technologielösungen umfasst. Unterstützt durch intelligente Lagerhaltung, Automatisierungstechnologien und datenbasierte Prozesse ermöglicht JoyExpress besonders schnelle, zuverlässige und nachhaltige Logistikleistungen für Unternehmen und Endkunden.

    „JoyExpress bietet dem europäischen Markt eine neue, leistungsstarke Option im Bereich Lieferung und Logistik", sagt Axel Eggenwirth, Senior Director Last Mile Europe bei JINGDONG Logistics. „Wir freuen uns darauf, unsere Technologien und Kompetenzen in Märkte wie Deutschland zu bringen und gleichzeitig unsere Logistikexpertise unter anderem in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Güter des täglichen Bedarfs und Lebensmittel weiter auszubauen. Mit JoyExpress erhalten Joybuy-Kunden Zugang zu einem state of the art Fulfilment- und Zustellnetzwerk. JoyExpress trägt entscheidend dazu bei, Joybuys nahtloses und positives Einkaufserlebnis in Europa umzusetzen. Getreu dem Motto Tempo im Versand - Freude in jeder Box."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa JoyExpress-Fahrzeuge sind ab sofort auf Europas Straßen im Einsatz und liefern Pakete direkt bis an die HaustürSpeziell geschulte Last-Mile-Teams sorgen für ein reibungsloses und zuverlässiges LiefererlebnisJoyExpress unterstützt zunächst Joybuy, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     