Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Symrise
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 1
Performance 1M: +9,14 %
Zalando
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 2
Performance 1M: -14,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen stark gefallen, was zu Verlusten bei Käufern führt. Bedenken über Produktqualität und Konkurrenz durch Plattformen wie Amazon und Shein sind verbreitet. Zudem gibt es technische Bedenken hinsichtlich des hohen Hebels und der fehlenden Kursgewinne, was die Unsicherheit über die Bewertung von Zalando verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 3
Performance 1M: +13,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine volatile Entwicklung durchgemacht, mit einem stagnierenden Kurs um 49,55 €. Technische Analysen deuten auf Widerstände hin, während die bevorstehenden Zahlen am 27. Februar als entscheidend gelten. Die Dividendenrendite wird positiv hervorgehoben, jedoch gibt es auch Bedenken über mögliche Rücksetzer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +14,49 %
Allianz
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 5
Performance 1M: +1,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 2,9 % aufgrund von Ängsten vor KI-Disruption. Während einige Anleger Chancen in der Effizienzsteigerung sehen, warnen andere vor übertriebenen Reaktionen. Technische Analysen zeigen Unsicherheit, mit einigen, die Short-Positionen in Betracht ziehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 6
Performance 1M: +26,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, unterstützt durch positive Kursentwicklungen und die Aussicht auf eine Dividende. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher schwacher Zahlen aus der Windkraftsparte, die den Kurs belasten könnten. Anleger bleiben vorsichtig und rechnen mit möglichen Korrekturen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 7
Performance 1M: -2,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Es gibt Bedenken über Rücksetzer unter 90 Euro, die Verwendung von 6 Milliarden Euro für Vorstandsboni wird als schlechtes Signal gewertet. Zudem wird empfohlen, starke Tage zum Verkaufen zu nutzen. Die Skepsis über die Unternehmensführung und die zukünftige Kursentwicklung ist deutlich spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Merck
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 8
Performance 1M: -4,03 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 56,63%
|PUT: 43,37%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 13,25 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
