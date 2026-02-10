Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen stark gefallen, was zu Verlusten bei Käufern führt. Bedenken über Produktqualität und Konkurrenz durch Plattformen wie Amazon und Shein sind verbreitet. Zudem gibt es technische Bedenken hinsichtlich des hohen Hebels und der fehlenden Kursgewinne, was die Unsicherheit über die Bewertung von Zalando verstärkt.