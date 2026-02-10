Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AIXTRON
Tagesperformance: +7,54 %
Platz 1
Performance 1M: +13,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 9,52 %. Analysten von Jefferies haben positive Umsatzprognosen veröffentlicht, was das Vertrauen stärken könnte. Dennoch zeigen einige Anleger Skepsis und ziehen in Betracht, ihre Positionen abzusichern oder zu verkaufen, was auf eine vorsichtige Haltung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -6,97 %
Platz 2
Performance 1M: -17,40 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 3
Performance 1M: -10,48 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 4
Performance 1M: +4,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, und die vorläufigen Finanzzahlen zeigen einen deutlichen Rückgang des EBIT. Anleger äußern Bedenken über Preisdruck und Wechselkurse, was die Unsicherheit über die Prognosen für 2026 verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Kontron
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 5
Performance 1M: -12,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% zugelegt. Insiderkäufe werden als positives Signal gewertet, und ein KGV von ca. 10 für 2026 wird als unterbewertet angesehen. Zudem gibt es Spekulationen über mögliche Übernahmeangebote durch Ennoconn, was das Vertrauen in die zukünftige Kursentwicklung stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 6
Performance 1M: -2,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung blieb stabil bei etwa 5,65 €, trotz steigender Leerverkaufsquoten von über 10%. Analysten wie Goldman Sachs haben die Einschätzung auf 'Neutral' herabgestuft, was die Unsicherheit verstärkt. Anleger sind besorgt über die Umsatzprognosen und die allgemeine Marktstimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 7
Performance 1M: +2,32 %
United Internet
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 8
Performance 1M: -13,11 %
Nordex
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 9
Performance 1M: +4,05 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 10
Performance 1M: +27,04 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 11
Performance 1M: +15,10 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 12
Performance 1M: -16,89 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 13
Performance 1M: -8,55 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 14
Performance 1M: +16,47 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 15
Performance 1M: -12,65 %
