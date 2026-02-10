Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Ferrari
Tagesperformance: +9,56 %
Platz 1
Performance 1M: -13,00 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 2
Performance 1M: -18,09 %
BASF
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 3
Performance 1M: +13,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen eine volatile Entwicklung durchgemacht, mit einem stagnierenden Kurs um 49,55 €. Technische Analysen deuten auf Widerstände hin, während die bevorstehenden Zahlen am 27. Februar als entscheidend gelten. Die Dividendenrendite wird positiv hervorgehoben, jedoch gibt es auch Bedenken über mögliche Rücksetzer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
AXA
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: -1,02 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 5
Performance 1M: -6,63 %
argenx
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +1,82 %
Allianz
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 7
Performance 1M: +1,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Allianz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 2,9 % aufgrund von Ängsten vor KI-Disruption. Während einige Anleger Chancen in der Effizienzsteigerung sehen, warnen andere vor übertriebenen Reaktionen. Technische Analysen zeigen Unsicherheit, mit einigen, die Short-Positionen in Betracht ziehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 8
Performance 1M: -16,81 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 9
Performance 1M: +26,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, unterstützt durch positive Kursentwicklungen und die Aussicht auf eine Dividende. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher schwacher Zahlen aus der Windkraftsparte, die den Kurs belasten könnten. Anleger bleiben vorsichtig und rechnen mit möglichen Korrekturen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Sanofi
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 10
Performance 1M: -4,73 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 11
Performance 1M: -2,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Es gibt Bedenken über Rücksetzer unter 90 Euro, die Verwendung von 6 Milliarden Euro für Vorstandsboni wird als schlechtes Signal gewertet. Zudem wird empfohlen, starke Tage zum Verkaufen zu nutzen. Die Skepsis über die Unternehmensführung und die zukünftige Kursentwicklung ist deutlich spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 12
Performance 1M: +13,20 %
